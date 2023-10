The Devil on Trial, gli utenti Netflix mettono in guardia: 'Non guardatelo da soli e non fidatevi di nessuno'

Gli utenti Netflix sarebbero stati terrorizzati dalla visione del documentario horror true crime The Devil on Trial - Processo al diavolo, approdato sullo streamer all'inizio di questa settimana.

Ispirato da eventi realmente accaduti, il documentario true crime di Netflix racconta la prima e unica volta in cui la "possessione demoniaca" è stata utilizzata come difesa legale in un processo per omicidio negli Stati Uniti.

The Devil on Trial - Processo al diavolo: una foto del film

Il caso ricostruito nel documentario risale agli anni '80, ma la vicenda ha attirato l'attenzione dei media anche negli anni successivi, diventando di recente il soggetto del film del 2021 The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo.

Possessioni di seconda mano

Come rivela la nostra recensione di The Devil on Trial - Processo al diavolo, il caso al centro del film è incentrato sulla storia dell'allora diciannovenne Arne Cheyenne Johnson, che affermò di essere posseduto dallo stesso Lucifero dopo aver ucciso il suo amico e padrone di casa Alan Bono a una festa. Anche se testimoni oculari hanno confermato il crimine, lui ha ammesso di non ricordare niente.

The Devil on Trial - Processo al diavolo: un'immagine

Arne ha spiegato di essere stato vittima di possessione di seconda mano dopo che il fratello minore della sua ragazza, David Glatzel, era stato posseduto. Dopo una serie di strani e inspiegabili scatti d'ira, i genitori di David assunsero i demonologi Ed e Lorraine Warren, al centro della saga di The Conjuring, per eseguire un esorcismo. Durante l'evento, Arne afferma di aver sfidato il diavolo a possedere il suo corpo invece di quello di David. Qualche mese dopo, dopo aver ucciso Alan Bono a una festa, disse che era stato il diavolo a fargli commettere il reato.

Tuttavia, la difesa di Arne non ha resistito in tribunale e in seguito è stato dichiarato colpevole di omicidio colposo, ma ha finito per scontare solo cinque anni di prigione nonostante abbia ricevuto una condanna da 10 a 20 anni.

Il regista Chris Holt ha spiegato nel podcast You Can't Make This Up che gran parte dei filmati d'archivio non erano mai stati mostrati prima. I nastri e le foto erano "rimasti in un cassetto per 20 o 30 anni". Holt ha aggiunto di essere convinto della veridicità della storia spiegando: "Mi sono seduto con David e Arne per ore e ore e le loro storie non sono mai cambiate. Penso che mi stessero dicendo la verità, ma si tratta delle loro interpretazioni della verità piuttosto che di un fatto concreto. Ma loro credevano - e io credevo - che quello che dicevano fosse veritiero".

Una storia vera che ha terrorizzato gli utenti di Netflix

The Devil on Trial - Processo al diavolo: un'immagine del film

Quanto raccontato nel documentario sarebbe stato più che sufficiente a spaventare gli spettatori, che sono rimasti terrorizzati dopo averlo visto, come riportano i commenti raccolti dal Sun USA.

"The Devil on Trial - Processo al diavolo mi ha spaventato", ha commentato un utente di Netflix.

"Ho fatto la scelta sbagliata di guardare The Devil on Trial a mezzanotte e ora ho paura", ha commentato un altro.

"Dopo aver visto The Devil on Trial, non so più di chi fidarmi", ha aggiunto un terzo spettatore.

Un quarto ha commentato: "Ho guardato The Devil on Trial e ora non posso restare solo".

Tuttavia, alcuni telespettatori hanno anche affermato di non credere alla famosa difesa di Arne.

Uno spettatore ha detto: "Guardando The Devil on Trial su Netflix, da persona che crede nel paranormale, ho difficoltà a prenderlo sul serio".

Un altro si è chiesto cosa sia successo al diavolo dopo l'omicidio: "Ha lasciato il suo corpo durante la detenzione? Qualcosa non quadra."

Un terzo concorda: "Quindi Arne era 'posseduto' quando ha ucciso, ma poi non è stato più posseduto?"