The Deliverance, il trailer: Netflix si lancia negli esorcismi con questo nuovo horror con Glenn Close

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di The Deliverance - La redenzione, thriller horror interpretato da Andra Day, Glenn Close, Caleb McLaughlin, Mo'Nique e Aunjanue Ellis-Taylor, in uscita questa estate sulla piattaforma.

Il film segue una famiglia che vive nell'Indiana e che è tormentata da eventi soprannaturali e demoniaci che portano loro e la loro comunità a credere che la loro casa sia in realtà un portale per l'inferno.

The Deliverance - La redenzione segna la seconda collaborazione tra il regista Lee Daniels e la Day: la prima è stata nel dramma del 2021 Gli Stati Uniti contro Billie Holiday. Per la sua interpretazione dell'iconica cantante jazz, la Day ha ricevuto una nomination come miglior attrice protagonista agli Oscar di quell'anno.

Un anno intenso per Glenn Close

È stato recentemente annunciato che l'attrice, celebre per la sua interpretazioni in classici del cinema come Le relazioni pericolose e La carica dei 101, apparirà al fianco di Daniel Craig nel terzo capitolo di Knives Out di Rian Johnson, intitolato Wake Up Dead Man.

Glenn Close contesta l'Oscar di Gwyneth Paltrow per Shakespeare in Love: "Non ha senso"

Tra gli altri suoi progetti in uscita figurano Brothers, Back in Action, Encore, The Summer Book e una rivisitazione musicale del classico del 1950 Viale del tramonto, dove interpreterà l'anziana star del cinema muto Norma Desmond.

Daniels ha diretto The Deliverance - La redenzione e ha co-scritto la sceneggiatura con David Coggeshall e Elijah Bynum. Il film è prodotto da Daniels, Tucker Tooley, Pamela Oas Williams, Todd Crites, Jeremey Green, Lisa C. Satriano e Jackson Nguyen. Tra i produttori esecutivi figurano Gregoire Gensollen, Greg Renker, Jackie Shenoo e Hilary Shor. il debutto è previsto su Netflix il 30 agosto.