The Decameron, Netflix ordina una serie tv liberamente ispirata al capolavoro di Boccaccio

Un nuovo progetto televisivo di Netflix sarà liberamente ispirato al Decameron di Giovanni Boccaccio: la piattaforma streaming ha ordinato una prima stagione di una serie tv prodotta dalla creatrice di Teenage Bounty Hunters Kathleen Jordan e la showrunner di Orange Is The New Black Jenji Kohan.

Come riporta Deadline, si tratterà di 8 episodi che avranno Jordan alla guida come showrunner, e saranno ambientati nel 1348, dopo che la più mortale delle pandemie, la Peste Nera, ha colpito la città di Firenze. Qui, come nell'opera del celebre autore di Certaldo, un gruppo di nobili si rifugiano in una villa nella campagna italiana, dove attenderanno il ritorno alla normalità.

Ma, si legge ancora su Deadline, "Le regole sociali si fanno sempre più labili, e ciò che è iniziato come un ritrovo segnato dal vino e dal sesso nelle colline della Toscana discenderà in una brutale lotta per la sopravvivenza".

Nello show saranno affrontati argomenti tuttora attuali come il sistema classista, le lotte di potere e la sopravvivenza al tempo di una pandemia, pur donando un tocco di leggerezza al tutto a opera di un "selvaggio ensemble di personaggi".

Come spiega l'articolo, si tratta di cogliere ispirazione dal capolavoro letterario per poi mettere in pratica la visione creativa originale di Jordan per la serie.

"Kathleen Jordan è quanto di meglio potessimo sperare" ha affermato Kohan "Sono così elettrizzata e grata per l'opportunità di lavorare con lei e realizzare insieme questo incredibile, divertente, attuale e strambo show per Netflix".

"Sono assolutamente entusiasta di poter collaborare di nuovo con Jenji, Tara Herrmann, Blake McCormick e Netflix" ha aggiunto Jordan "Non vedo l'ora che il pubblico possa incontrare questo ridicolo gruppo di personaggi. Sono certa che Giovanni Boccaccio sarebbe... Confuso?".

Tra i produttori dello show vi sarà anche Mike Uppendahl (Ratched, American Crime Story) che dovrebbe anche dirigerne gli episodi. Le riprese pare avverranno in Italia, ma non sappiamo ancora quando si darà avvio alla produzione.