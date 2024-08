The Day the Earth Blew Up: il film dei Looney Tunes della Warner Bros Animation arriva nelle sale

Il nuovo film dei Looney Tunes della Warner Bros Animation, The Day the Earth Blew Up, arriverà nelle sale grazie a un nuovo accordo con Ketchup Entertainment.

Ketchup Entertainment ha acquisito i diritti nordamericani del film della Warner Bros. Animation The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie della GFM Animation, che si occupa delle vendite per la distribuzione mondiale.

La commedia fantascientifica che segue le avventure di Daffy Duck e Porky Pig uscirà nelle sale cinematografiche nazionali; la data non è ancora stata confermata.

I dettagli del film

Diretto da Pete Browngardt, il film ha come protagonista il due volte vincitore di un Emmy Award Eric Bauza, che riprende il ruolo degli amici di sempre Daffy Duck e Porky Pig, che scoprono un sinistro piano di invasione aliena mentre lavorano nella fabbrica locale di gomme da masticare. Insieme a Petunia Pig, gli improbabili eroi si imbarcano in una missione ad alto rischio per combattere zombie e alieni, con tutte le gag e le immagini riconosciute dai fan dei Looney Tunes.

Anche i veterani del franchise Candi Milo e Fred Tatasciore prestano la loro voce al film, così come Peter MacNicol, Wayne Knight e Laraine Newman. Il progetto era stato originariamente autorizzato per la HBO Max nel 2021, ma il film è rientrato tra i contenuti eliminati dal servizio on demand durante la ristrutturazione. La produzione è proseguita e la WBA ha avuto il permesso di acquistare il film altrove; le vendite sono state avviate all'American Film Market da GFM Animation. The Day the Earth Blew Up è stato presentato in anteprima mondiale al Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy a giugno ed è stato accolto con reazioni positive dai partecipanti e dai critici presenti.

"The Day the Earth Blew Up è un momento storico per il franchise dei Looney Tunes e siamo orgogliosi di collaborare con la Warner Bros. Animation per portare questo film nelle sale. Non vediamo l'ora che il pubblico di tutte le età sperimenti uno dei film d'animazione più intelligenti degli ultimi anni", ha dichiarato Gareth West, CEO di Ketchup Entertainment.

"L'entusiasmo di Gareth per la spettacolare avventura Looney della Warner Bros. Animation ci ha convinto che Ketchup Entertainment fosse il partner giusto per la distribuzione del film in Nord America. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con il team mentre si preparano ad accogliere Porky Pig e Daffy Duck sul grande schermo", ha dichiarato Fred Hedman di GFM Animation.