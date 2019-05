The Dark Crystal: Age of Resistance, quattro nuove foto svelano i segreti della serie Netflix

Quattro nuove foto di The Dark Crystal: Age of Resistance svelano i segreti della serie Netflix e dei personaggi.

Empire ha svelato quattro nuove foto della serie Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance.

The Dark Crystal: Age of Resistance è la serie prequel del film diretto nel 1982 da Jim Henson. La serie in 10 episodi si svolge molti anni dopo gli eventi del film e vede coinvolte una serie di fantastiche creature create dalla Creature Shop di Jim Henson e Brian Froud, conceptual designer del film. Come vediamo dalle nuove foto, si tratta di veri pupazzi realizzati con effetti pratici e non con la CGI.

Il ruolo degli eroici protagonisti è stato affidato a Taron Egerton, Anya Taylor-Joy e Nathalie Emmanuel nelle parti di Rian, Brea e Deet. Il cast vocale è composto da una pioggia di star, tra loro Caitriona Balfe, Helena Bonham-Carter, Natalie Dormer, Simon Pegg, Eddie Izzard, Theo James, Toby Jones, Mark Strong, Alicia Vikander e dalla superstar Mark Hamill.

La storia sarà ambientata molti anni prima quanto mostrato nel film. I tre giovani Gelfling scopriranno un orribile segreto legato al potere degli Skeksis e intraprendono un epico viaggio per dare vita ai fuochi della ribellione e salvare il proprio mondo.