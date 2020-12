The Danish Girl: stasera su Iris il film premio Oscar con Alicia Vikander ed Eddie Redmayne

Stasera su Iris, per la rassegna Human Rights, va in onda, alle 21:02, The Danish Girl, il film con Alicia Vikander ed Eddie Redmayne, vincitore di un premio Oscar.

Stasera su Iris, per la rassegna Human Rights, va in onda, alle 21:02, The Danish Girl, il film diretto da Tom Hooper nel 2015. Tratto dall'omonimo romanzo scritto da David Ebershoff, il film accende i riflettori sulla storia vera delle pittrici danesi Lili Elbe e Gerda Wegener.

The Danish Girl: un'immagine del film di Tom Hooper con Eddie Redmayne che si guarda allo specchio

Nella Copenaghen degli anni '20 vivono la ritrattista Gerda Wauda. Rimasta senza la sua modella, la pittrice Gerda Wegener (Alicia Vikander) e il pittore paesaggista Einer Wegener (Eddie Redmayne), suo consorte.

Rimasta senza modelle da poter ritrarre dal vivo, Gerda chiede al marito di indossare calze e scarpe da donna e posare per lei. Lui si presta generosamente e col tempo scopre così una nuova identità: quella di Lili Elbe.

Einer Wegener diventa così il primo uomo a sottoporsi all'intervento per il cambio di sesso.

Nel cast di The Danish Girl anche Matthias Schoenaerts, Ben Whishaw, Amber Heard e Sebastian Koch.

Vincitore di un Premio Oscar nel 2016 (ad Alicia Vikander come migliore attrice non protagonista), il film si è portato a casa anche il Queer Lion, la statuetta assegnata dalla Mostra del Cinema di Venezia al miglior film con tematiche omosessuali & Queer Culture.