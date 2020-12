The Danish Girl, la storia vera che ha ispirato il film

The Danish Girl trae ispirazione da una storia vera, quella di Lili Elbe la prima a subire un intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso.

The Danish Girl è un film che trae ispirazione dal romanzo intitolato La danese, scritto nel 2000 da David Ebershoff, e liberamente ispirato alla storia vera della pittrice Lili Elbe: la prima persona ad essere identificata come transessuale e ad essersi sottoposta ad un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.

Una foto di Lili Elbe

The Danish Girl: Eddie Redmayne nella prima immagine ufficiale del film

La sorprendente vicenda su cui si basa la pellicola ha avuto luogo un secolo fa, quando la Elbe, interpretata da Eddie Redmayne nel film, è diventata una delle prime persone a vivere apertamente come una donna transgender. Lili, nata come Einar Wegener, è stata un importante paesaggista danese negli anni '20.

L'idea di cambiare sesso si è presentata praticamente per caso nella vita della pittrice: accade quando sua moglie, Gerda Wegener, pittrice e illustratrice di riviste interpretata da Alicia Vikander nel film, chiede a Elbe di sostituire una modella che non si è presentata per una seduta.

Einar e Gerda Wegener

All'inizio Elbe si rifiuta ma poi, su insistenza della moglie, acconsente e si veste con gli abiti della modella. "Non posso negare, per quanto strano possa sembrare, di essermi divertito in questo travestimento. Mi è piaciuta la sensazione dei morbidi vestiti femminili", scrisse nel suo diario, secondo il Telegraph. "Mi sono sentito a casa fin dal primo momento."

The Danish Girl: un'immagine del film di Tom Hooper con Eddie Redmayne che si guarda allo specchio

L'esperienza risvegliò qualcosa di nascosto dentro di lei ed Elbe decise di continuare a fare la modella per sua moglie usando il nome Lili. Nel 1912, la coppia si trasferì a Parigi, dove Elbe poté vivere apertamente come donna, partecipando a balli ed eventi sociali fingendo di essere la sorella di Einar.

Nonostante il matrimonio non convenzionale, Gerda rimase al fianco del marito per più di 15 anni. "La chiave della storia di Lili e Gerda era l'amore incondizionato di Gerda per Lili", disse a PEOPLE il regista di The Danish Girl Tom Hooper. "La loro è stata una straordinaria storia d'amore. Non ci sono precedenti."

Incapace di vivere in pace con il suo corpo biologico, "Lili aveva pensato di suicidarsi per un po 'di tempo prima della sua transizione", ha dichiarato la sceneggiatrice di Danish Girl, Lucinda Coxon. Decise quindi di sottoporsi a una serie di procedure innovative presso la clinica di Dresda in Germania. I dettagli delle operazioni sono sconosciuti ma si sa che i testicoli e il pene di Elbe furono rimossi e che le ovaie di una giovane donna vennero innestate nel suo corpo, secondo il Telegraph.

The Danish Girl: un bel primo piano di Eddie Redmayne nel film di Tom Hooper

Elbe e Gerda divorziarono amichevolmente nel 1930 con un annullamento ufficiale dal re danese. Nonostante l'amichevole separazione e il sostegno di suo fratello e sua sorella, Elbe si sentiva ancora incompleta. Aveva smesso di dipingere dopo l'intervento, spiegando nel suo diario: "Non è con il mio cervello, non con i miei occhi, non con le mie mani che voglio essere creativa, ma con il mio cuore e con il mio sangue: il desiderio ardente nella vita di una donna è diventare la madre di un bambino."

Nella speranza di poter dare alla luce un bambino l'ex pittrice subì un altro ciclo di operazioni nel settembre del 1931, questa volta con l'obiettivo di trapiantare con successo un utero nel suo corpo. Sfortunatamente, la ciclosporina, un farmaco che i medici usano per impedire al corpo di rigettare gli organi trapiantati, non sarebbe stata utilizzata con successo per altri 50 anni. Elbe morì a causa della procedura il 13 settembre 1931.