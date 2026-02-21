The Dangers in My Heart - The Movie: clip esclusiva dell'anime romance

Romanticismo e un pizzico di gelosia nella clip esclusiva dell'anime The Dangers in My Heart - The Movie, che arriverà al cinema come evento speciale dal 26 febbraio al 4 marzo doppiato in italiano, distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video.

La pellicola, firmata da Hiroaki Akagi e Dali Chen, porta sul grande schermo le storie sentimentale dell'omonimo manga omonimo di Norio Sakurai, pubblicato in Giappone su Champion Cross da Akita Shoten e in Italia da J-POP Manga. Al centro della storia l'incontro movimentato tra il timido Kyotaro Ichikawa e la popolare Anna Yamada.

Anna Yamada, protagonista femminile di The Dangers in My Heart - The Movie

Quali sono i pericoli del cuore citati nel titolo dell'anime?

Come anticipa il titolo dell'anime, The Dangers in My Heart - The Movie, i pericoli del cuore sono quelli che deve affrontare lo studente Kyotaro Ichikawa, timido ai limiti della sociopatia, che fatica a integrarsi coi compagni per via della sua estrema insicurezza. Le cose cambiano quando fa la conoscenza di Anna Yamada, compagna di classe allegra, imprevedibile ed estremamente popolare per il suo impiego di modella part-time.

Due mondi più diversi di così sono difficili da concepire eppure, giorno dopo giorno, Anna e Kyotaro iniziano a scoprire per la prima volta cosa significhi piacere a qualcuno e provare un sentimento autentico.

Che cosa accade nella clip esclusiva di The Dangers in My Heart - The Movie?

Mentre vaga per i corridoi della scuola, Kyotaro Ichikawa nota Anna che, da sola in un'aula, sta piangendo. La ragazza lo nota e inizia a conversare con lui, visibilmente imbarazzato, ma due compagne li interrompono per chiedere ad Anna se ha un fidanzato. Quando, di fronte alla sua risposta, le due si dimostrano scettiche Anna alza la voce ribadendo di essere single. Poi si accosta a Kyotaro sfiorando il suo viso in un gesto che non appare inosservato.