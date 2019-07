The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park nei cinema UCI l'11 luglio

The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park arriva nei cinema UCI l'11 luglio.

L'11 luglio alle 21:00 in 8 multisala del Circuito arriva The Cure - Anniversary 1978-2018 Live In Hyde Park, il live celebrativo per i 40 anni della band inglese.

Il concerto-film, registrato in Dolby 5.1 e diretto dallo storico collaboratore della band Tim Pope, è stato curato in prima persona da Robert Smith e Paul Corkett. Insieme ai Cure, sul palco di Hyde Park sono saliti Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive e The Twilight Sad.

Da Lovesong a Lullaby, da Boy's Don't Cry a Burn a Burn, da Fascination Street a Friday I'm In Love, Robert Smith e la sua straordinaria band - Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell e Reeves Gabrels - portano i loro fan in un magico viaggio nel tempo. Il lead singer dei The Cure, Robert Smith, afferma: "Questo è stato davvero il modo perfetto per festeggiare il 40 anni della band. È stato un giorno favoloso che nessuno di noi dimenticherà mai".