The Crown, The Witcher: grande successo per le serie UK, Netflix aumenta il budget

Il grande successo riscontrato da serie tv come The Crown, The Witcher e Sex Education ha portato Netflix ad aumentare notevolmente il budget per le produzioni del Regno Unito.

Henry Cavill nei panni di Geralt

Sembrerebbe essere stato addirittura raddoppiato il sostegno economico di Netflix per le produzioni del Regno Unito, che di recente stanno ricevendo un consenso critico e popolare decisamente notevole.

"Il Regno Unito è un mercato incredibilmente importante per Netflix, e siamo orgogliosi di stare aumentando i nostri investimenti nell'industria creativa locale" ha dichiarato un portavoce di Netflix, come si legge anche su Variety "The Crown, Sex Education, The Witcher sono solo alcuni degli show che abbiamo realizzato in Gran Bretagna quest'anno, e saranno visti dal mondo intero. E queste serie sono il testamento della profondità e del talento che esiste qui. Continueremo a investire nei migliori contenuti di ogni genere, evi è un impegno totale da parte nostra nel sostenere ancora per molti anni le produzioni britanniche e il talento creativo".

Dopotutto, il budget dedicato alle produzioni britanniche targate Netflix è secondo soltanto a quello a disposizione degli show americani, mentre in l'Europa ha il predominio incontrastato.

Al momento, The Crown è tra le serie più chiacchierate della piattaforma, avendo appena debuttato con la sua quarta stagione, mentre la seconda stagione di The Witcher è attualmente in produzione.