The Crown, Ted Sarandos definisce la serie il "gioiello della corona" di Netflix

Ted Sarandos, presente a Londra alla premiere della quinta stagione di The Crown, è salito sul palco del Theatre Royal Drury Lane, prima dell'inizio della proiezione, per presentare la nuova stagione. Accanto a lui, Jonny Lee Miller, Imelda Staunton, Dominic West, Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce e Lesley Manville.

Durante il suo discorso, come riportato da Variety, Ted Sarandos ha definito la serie il "gioiello della corona" all'interno del catalogo delle serie originali di Netflix. "Questo è stato e continua ad essere il momento clou della mia vita personale e professionale", ha proseguito il co-CEO di Netflix facendo riferimento alla serie. "Sono sbalordito dalla visione [di Peter Morgan] e dalla sua scrittura. E sono incredibilmente grato per la tua amicizia. Peter, grazie mille".

The Crown 5: Imelda Staunton in una scena della serie Netflix

Nel corso della presentazione, Sarandos ci ha tenuto a ricordare al pubblico che, The Crown, è una "drammatizzazione" della vita della famiglia reale. Le parole del co-CEO di Netflix arrivano anche in seguito alle numerose accuse rivolte alla piattaforma in vista dell'uscita della quinta stagione. Tra coloro che hanno attaccato la serie, anche l'attrice Judi Dench in una lettera aperta al Times.

Imelda Staunton, presente anche lei alla premiere, ha dichiarato: "Vado via tra cinque minuti. Torno a lavoro domani". Il cast è infatti attualmente sul set della sesta stagione di The Crown. Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Jonathan Pryce, volto del principe Filippo. "È fantastico essere tornato a Drury Lane, dove ero 32 anni fa per l'apertura di 'Miss Saigon'".

Anche Gillian Anderson, che ha prestato il suo volto all'ex primo ministro Margaret Thatcher, è apparsa sul tappeto rosso per la presentazione della quinta stagione di The Crown.

In sala abbiamo visto anche Claudia Harrison, che interpreta la principessa Anna; il figlio di West, Senan, che interpreta il principe William; Salim Daw, che interpreta Mohamed Al-Fayed; Olivia Williams, che interpreta Camilla Parker Bowles; James Murray, che interpreta il principe Andréj; Marcia Warren, che interpreta la Regina Madre; Prasanna Puwanarajah, che interpreta Martin Bashir; e Khalid Abdalla, che interpreta Dodi Al-Fayed.

"Questa è la storia della regina Elisabetta, questa è la storia della famiglia reale, raccontata in storie drammatizzate" ha dichiarato ancora Sarandos "Queste sono le storie che hanno plasmato questo paese durante i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Da quando 'The Crown' è stato presentato per la prima volta nel 2016, è - gioco di parole - il gioiello della corona di Netflix, e ne siamo incredibilmente orgogliosi. So che nelle ultime due settimane si è parlato molto di 'The Crown'. Quando la gente lo vedrà, si parlerà di quanto sia magnifica questa nuova stagione".