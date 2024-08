The Crown, Elizabeth Debicki sul finale: "È finita nel modo giusto"

The Crown è terminata dopo sei stagioni lo scorso dicembre su Netflix, concludendo la sua narrazione della storia della famiglia reale britannica fino agli eventi del 2005.

Ma mentre c'è chi avrebbe voluto che la serie continuasse fino ai giorni nostri o addirittura vorrebbe vedere dei seguiti che vadano ben oltre, la star Elizabeth Debicki ha affermato di ritenere che The Crown si sia conclusa nel modo giusto. Debicki, che ha interpretato la Principessa Diana, ha dichiarato a People che la serie che si è conclusa "ha rispettato il suo ciclo".

"Penso che si sia conclusa nel momento giusto, davvero", ha dichiarato. "In un certo senso credo abbia rispettato il suo ciclo naturale".

The Crown 6: una scena del finale

L'attrice, che ha ereditato il ruolo di Diana da Emma Corrin nella serie, ha continuato: "Abbiamo sempre saputo dove saremmo finiti, e penso che abbia avuto un senso, anche grazie alla scrittura di Peter [Morgan], che ha capito davvero come finirla. È molto delicato, credo. Ha fatto un lavoro straordinario per concludere un viaggio così grande. Non mi piace molto la parola viaggio, ma è stato un grande viaggio per tutti quanti. Quando ci si impegna a guardare sei stagioni di uno show, bisogna concluderlo nel modo giusto".

The Crown 6, ancora critiche per le scene su Diana: "Indelicate e non necessarie"

La sesta e ultima stagione di The Crown ha coperto gli anni che vanno dal 1997 al 2005 con al centro sempre la famiglia reale britannica: i primi quattro episodi hanno riguardato la morte di Diana, mentre gli ultimi sei hanno raccontato il Giubileo d'Oro di Elisabetta II, la morte della Principessa Margaret, della Regina Madre, l'inizio della relazione tra il Principe William e Kate Middleton e il matrimonio tra il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles.

Oltre a Debicki, la stagione finale ha visto protagonisti Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Dominic West, Olivia Williams, Bertie Carvel, Claudia Harrison, Marcia Warren, Salim Daw, Khalid Abdalla, Ed McVey, Luther Ford e Meg Bellamy. Su queste pagine trovate la nostra recensione del finale di The Crown.