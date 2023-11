The Crown 6, pioggia di accuse: 'L'origine della relazione tra Diana e Dody inventata di sana pianta'

La serie Netflix The Crown è stata accusata di aver inventato il ruolo avuto da Mohamed Al-Fayed nell'origine della storia d'amore tra la Principessa Diana e Dodi Fayed, come si è visto nella prima parte della Stagione 6, che ha debuttato ieri in streaming.

I nuovi episodi della serie di Peter Morgan indicano ripetutamente che la relazione sia stata architettata da Al-Fayed, il defunto magnate degli affari egiziano, come parte della sua ambizione di ottenere la cittadinanza britannica.

Questa affermazione è stata smentita nel 1997 e Michael Cole, ex portavoce di Al-Fayed, ha nuovamente negato che il suo ex capo fosse coinvolto nella fatidica storia d'amore di Diana e Dodi.

Cole ha dichiarato a Deadline di non aver mai assistito o saputo che Al-Fayed avesse architettato la relazione, né che avesse mai avuto un ruolo nel rendere la tresca nota al mondo intero commissionando foto della coppia.

"Netflix e la casa di produzione descrivono The Crown come una 'fiction romanzata' e io non sono in disaccordo con questa caratterizzazione. Ciò significa che è inventata", ha detto. L'episodio di apertura dell'ultima stagione di The Crown vede Al-Fayed (Salim Dau) presentare nuovamente Diana (Elizabeth Debicki) e Dodi (Khalid Abdalla) sul suo yacht, Jonikal.

The Crown 6, il maggiordomo di Diana avverte 'L'incidente è arduo da guardare, sconvolgerà William e Harry"

Al-Fayed invitò effettivamente Diana e i suoi figli, i principi William e Harry, nella sua villa di St. Tropez nell'estate del 1997 e fu riferito all'epoca che Dodi li raggiunse a Jonikal.