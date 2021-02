Il Principe Harry nella villa di Willy il Principe di Bel Air... e canta anche la sigla (VIDEO)

Il Principe Harry è stato guidato dall'attore James Corden in un tour per Los Angeles: l'ha portato a visitare la villa di Willy il principe di Bel Air e il Duca ha anche canticchiato la sigla.

Il Principe Harry, duca di Sussex, va in visita nella villa di Willy, il Principe di Bel Air: l'idea "regale" l'ha avuta James Corden per il suo The Late Late Show, ma nemmeno il celebre conduttore si aspettava che il figlio di Lady Diana e del Principe Carlo sapesse a memoria la sigla della serie tv.

Ora che il Duca e la Duchessa del Sussex si sono stabiliti nel sud della California, James Corden ha pensato che fosse giunto il momento di mostrare al principe Harry i luoghi più famosi di Los Angeles. E dove portarlo se non nella casa di un altro "principe"?. L'attore e conduttore inglese, uno dei più apprezzati del Regno Unito, ha infatti deciso di guidare il Principe verso la casa di Willy, Il Principe di Bel Air. Non prima, però di aver servito il tè pomeridiano al Duca.

Nel video del tour turistico losangelino si vede James servire una tazza di tè "all'inglese", completo di porcellane, scones e latte ovviamente . "È la prima volta che vengo a Los Angeles", ha dichiarato il principe Harry. E potrebbe essere anche la prima volta che un bus delle guide turistiche serva un tè inglese mentre sfreccia sopra la trafficata 405.

A un certo punto, mentre James sorseggia il tè e indica le celebrità che vivono nei paraggi, da brava guida turistica, chiede al principe Harry se conoscesse la serie tv con protagonista un giovane Will Smith. E il principe non solo conosce la serie, ma canticchia anche la sigla.

I due, nel corso del programma speciale di The Late Late Show, arrivano davanti alla villa del Principe di Bel Air e James chiede al Duca di fare una proposta per acquistare la casa. Coinvolge persino la moglie del principe, Meghan Markle, chiamandola al telefono e chiedendole: "ti immagini che potresti essere la principessa di Bel Air? Convincilo a comprare la casa!" Ma il Duca ha altri piani: infatti ai proprietari attuali della casa di Willy chiede la cortesia se può usare il bagno.

Dopo aver chiesto al principe altre curiosità in merito a come avesse capito che Meghan "fosse quella giusta", James scopre anche che la Regina Elisabetta usa Zoom e che la serie The Crown, vista dagli occhi di un membro della famiglia reale, è "carina, ma solo fiction".