The Crown ha trovato il suo Dodi Al-Fayed

La pluripremiata serie Netflix The Crown offrirà agli spettatori un punto di vista inedito sulla discussa relazione tra Lady Diana, la principessa del Galles e l'erede dei grandi magazzini egiziani Harrods, Dodi Al-Fayed, che si è conclusa con la loro tragica morte.

Variety ha rivelato che a interpretare l'imprenditore sarà l'attore Khalid Abdalla, che affiancherà Elizabeth Debicki nella quinta stagione dello show. Salim Daw è stato scelto per interpretare il padre di Dodi, il miliardario ed ex proprietario di Harrods Mohamed Al-Fayed. Sebbene non siano stati anticipati dettagli sulla trama, il casting suggerisce che gli spettatori potranno dare uno sguardo agli ultimi mesi della vita di Diana.

La principessa ha intrecciato una relazione sentimentale con Dodi, produttore cinematografico considerato una specie di playboy, nell'estate del 1997. La loro breve unione è stata accompagnata dalla frenesia dei paparazzi conclusasi solo quando entrambi sono morti in un tragico incidente automobilistico a Parigi, pochi mesi dopo.

The Crown 5: Elizabeth Debicki è la principessa Diana nelle nuove foto

Finora i produttori di The Crown si sono rifiutati di rivelare se l'incidente sarà rappresentato sullo schermo, anche se è possibile che i nuovi episodi si concentrino sugli eventi che hanno preceduto e seguito la tragedia.

Mentre Elizabeth Debicki avrà a disposizione un sacco di materiale per preparare il personaggio di Diana, l'impresa sarà più ardua per Khalid Abdalla visto che Dodi Al-Fayed non ha mai rilasciato interviste durante la sua vita. Debicki prenderà il posto di Emma Corrin, che ha interpretato una giovane Diana nella quarta stagione, che ha narrato il primo incontro della principessa con Carlo fino all'implosione del loro matrimonio poco dopo la nascita del principe William. Nella stagione 5 e 6 il Principe Carlo sarà interpretato da Dominic West, che subentra a Josh O'Connor, vincitore di un Emmy pochi giorni da per la sua interpretazione di Carlo.