The Crown: Helen Mirren sarà l'erede di Olivia Colman?

The Crown potrebbe aver già trovato l'erede di Olivia Colman in Helen Mirren, come ha rivelato il creatore della serie Netflix Peter Morgan.

Lo showrunner è stato intervistato da EW e ha spiegato che non esclude la possibilità di collaborare nuovamente con la star di The Queen.

Parlando del futuro di The Crown, che prevede il rinnovo quasi dell'intero cast per raccontare i vari capitori della storia di Elisabetta II, Morgan ha dichiarato: "Helen Mirren ama lo show. Ha pensato che non ci fosse nulla in più da dire, e penso che sia davvero sorpresa".

La serie potrebbe quindi forse concludersi con Elisabetta interpretata dal premio Oscar nel momento in cui sarà necessario sostituire Olivia Colman al termine della quarta stagione, in particolare considerando la profonda amicizia esistente tra la star e Morgan.

I nuovi episodi di The Ceown racconteranno quanto accaduto dal 1964 al 1977, compiendo una pausa poco prima dell'elezione di Margaret Thatcher a primo ministro.

Nel ruolo del principe Filippo ci sarà Tobias Menzies, Helena Bonham Carter sarà la principessa Margaret e nel cast spazio poi a Ben Daniels che sarà Tony Armstrong-Jones, Josh O'Connor che interpreta il principe Carlo, Erin Doherty nella parte della principessa Anna, Marion Bailey nei panni della Regina Madre e Jason Watkins che sarà il primo ministro Harold Wilson.

Ecco le nuove foto condivise da Entertainment Weekly:

The Crown tornerà il 17 novembre su Netflix.