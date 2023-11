The Crown, Elizabeth Debicki: 'Ho pianto quando Diana è morta e quando ho rivisto la scena sullo schermo'

L'attrice ha parlato della sua reazione alle immagini sullo schermo dopo aver girato le sue scene per la Stagione 6 in arrivo.

Nel corso di una recente intervista in vista del debutto della Stagione 6 di The Crown, Elizabeth Debicki ha confessato di aver pianto una volta viste le immagini dell'incidente della Principessa Diana sullo schermo, la stessa reazione che ebbe all'epoca dei fatti reali.

Debicki, che ha preso il posto di Emma Corrin nel ruolo della Principessa del Galles nella quinta stagione, ha sottolineato che "è stato un lavoro davvero insolito e bellissimo e che ha sempre comportato un'enorme responsabilità", soprattutto quando si è trattato di affrontare la sua morte.

"Non c'è un solo momento in cui qualcuno non capisca cosa sta mettendo in scena e quanto sia importante farlo al meglio", ha detto del cast e della troupe dietro al progetto, e ha spiegato l'esperienza di recitare di fronte ai finti paparazzi che seguivano costantemente Diana.

"È piuttosto orrendo, è molto offensivo dare la caccia a qualcuno in questo modo. Penso che Khalid direbbe la stessa cosa: devi viverla solo per 10 secondi prima di capire che è un'esperienza completamente bizzarra e orribile in cui trovarsi. Sei davvero in trappola", ha dichiarato Debicki a The Hollywood Reporter.

"Ed è anche folle perché pensi: 'Cosa stanno cercando di fare? Cosa vogliono? E loro vogliono solo un pezzo di te. Quindi è un'esperienza molto strana", ha continuato l'attrice, aggiungendo che girare quelle scene è stato "non diverso da uno stunt, nel senso che il tuo corpo sta vivendo la pressione dell'esperienza fisica e quindi ti stai aggrappando a qualcosa di molto istintivo".