The Crown: Il direttore del casting riceve ancora richieste per un personaggio dopo la fine della serie

Il direttore del casting di The Crown dice di ricevere ancora richieste per interpretare un membro specifico della famiglia reale.

È passato quasi un anno da quando The Crown si è conclusa dopo sei stagioni su Netflix, ma il direttore del casting Robert Sterne afferma di ricevere ancora richieste per interpretare un membro specifico della famiglia reale. Parlando con Variety, Sterne ha dichiarato di continuare a ricevere lettere da attori che gli chiedono di poter interpretare Meghan Markle.

Gli episodi finali di The Crown sono stati rilasciati su Netflix il 14 dicembre 2023. "Ricevo ancora lettere che dicono: 'Per favore, posso essere Meghan Markle?'". ha detto Sterne. "E io penso: 'Beh, il momento è passato'".

The Crown 6, pioggia di accuse: "L'origine della relazione tra Diana e Dody inventata di sana pianta"

L'ultima stagione di The Crown

La sesta e ultima stagione di The Crown ha coperto gli anni dal 1997 al 2005 con la famiglia reale britannica: i primi quattro episodi hanno riguardato la morte di Diana, Principessa del Galles, mentre gli ultimi sei hanno riguardato il Giubileo d'Oro di Elisabetta II, la morte della Principessa Margaret, della Regina Elisabetta, Regina Madre, l'inizio della relazione tra il Principe William e Kate Middleton e il matrimonio tra il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles.

The Crown: Claire Foy e Matt Smith in un momento della serie con

La serie non ha affrontato cronologicamente la relazione della Markle con il Principe Harry. La sesta stagione di The Crown è interpretata da Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Dominic West, Olivia Williams, Bertie Carvel, Claudia Harrison, Marcia Warren, Salim Daw, Khalid Abdalla, Elizabeth Debicki, Ed McVey, Luther Ford e Meg Bellamy.

Sebbene The Crown sia giunto al termine, il creatore della serie ha precedentemente lasciato intendere che potrebbe essere interessato a continuare il mondo di The Crown sotto forma di prequel, anche se all'epoca aveva detto che non si trattava di qualcosa che sarebbe accaduto subito.

The Crown: Meg Bellamy ed Ed McVey in una foto della serie

"Ho un'idea", ha detto Morgan lo scorso autunno. "Ma prima devo fare altre cose. In secondo luogo, dovrebbe verificarsi una serie di circostanze uniche... Se dovessi tornare in The Crown, sarebbe sicuramente per tornare indietro nel tempo".

"A breve termine, non scriverò nulla ambientato in un palazzo", ha spiegato Morgan in un'intervista separata. "Mi aspetto di non farlo. Forse più avanti, a un certo punto della mia vita, mi mancherà abbastanza da riprendere in mano la penna. Ma in realtà, al momento, non c'è un piano... Non si esclude mai nulla, ma a breve termine... assolutamente no".