The Crown 5, Jonny Lee Miller sarà John Major nella quinta stagione

L'attore britannico Jonny Lee Miller si aggiunge al cast di The Crown 5, la serie TV Netflix sui reali d'Inghilterra nella quale vestirà i panni del Premier John Major.

Jonny Lee Miller è la più recente aggiunta al cast di The Crown 5, quinta stagione della pluripremiata serie Netflix che racconta la storia della famiglia reale inglese. L'attore di Elementary presterà il volto al Primo Ministro John Major, come ha annunciato lo stesso account ufficiale di The Crown sui social.

Miller sarà dunque Primo Ministro e Leader del partito conservatore dal 1990 al 1997.

L'attore raccoglierà il testimone da Gillian Anderson, che nella scorsa stagione dello show ha invece portato sullo schermo la Lady di Ferro, Margaret Thatcher.

Le riprese della quinta stagione di The Crown avranno inizio nel mese di luglio, e saranno tanti i volti nuovi che vedremo per l'occasione, da Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elizabetta a Jonathan Pryce in quello del Principe Filippo, con Lesley Maville che interpreterà la Principessa Margherita e Elizabeth Debicki nel ruolo della Principessa Diana.

Tra le storyline che comporranno The Crown 5, comunica infine Deadline, vi sarà anche la celebre intervista di Lady D del 1995 con il programma di BBC One Panorama.