The Crown 4: le riprese della serie Netflix non si fermano nonostante il Coronavirus

Le riprese della quarta stagione della serie Netflix The Crown non si fermano nonostante l'emergenza Coronavirus.

Manca solo una settimana alla fine delle riprese della quarta stagione di The Crown così Netflix ha deciso di non fermarsi e tener fede al calendario nonostante l'epidemia di Coronavirus in corso.

I produttori di The Crown, in concerto con Netflix, hanno deciso di tener duro per terminare la lavorazione della quarta stagione della serie non seguendo l'esempio di altri show, come The Witcher, sospesi per via dell'emergenza Coronavirus che ha colpito anche l'Inghilterra.

La terza stagione di The Crown ha visto "l'invecchiamento" dell'intero cast, incluso Tobias Menzies che ha preso il posto di Matt Smith nel ruolo del Principe Filippo. Anche il Principe Carlo e la Principessa Anna hanno mutato età con l'arrivo di Josh O'Connor ed Erin Doherty. Gillian Anderson interpreta Margaret Thatcher ed Emerald Fennell veste i panni di Camilla Parker Bowles.

Le prime tre stagioni di The Crown sono disponibili su Netflix, per approfondire potete leggere la nostra recensione di The Crown 3.