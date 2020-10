The Crown 4: l'infelicità di Lady Diana nel nuovo trailer

Nel nuovo trailer di The Crown 4 rilasciato da Netflix, Lady Diana è una moglie sola e infelice in un matrimonio troppo chiacchierato e troppo popolato.

Al centro del nuovo trailer di The Crown 4, la nuova stagione in arrivo su Netflix a partire dal 15 novembre, ci sono tre donne: la regina Elisabetta II, il primo ministro Margaret Thatcher e Lady Diana.

Tre protagoniste profondamente diverse, per età e formazione, eppure accomunate da quella gabbia, fatta di obblighi istituzionali e di etichette, dorata ma a volte troppo stretta. Se le due più anziane "risolvono" i propri conflitti in un rapporto in costante tensione, è la giovane Lady Diana a far esplodere pubblicamente tutti i limiti della vita regale sfidando apertamente la tradizione, costretta da un matrimonio che è diventato troppo popolato (nel trailer compare brevemente anche la storica rivale Camilla Parker Bowles).

La quarta stagione di The Crown ci riporterà sul finire degli anni '70: la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia sono occupati a salvaguardare la linea di successione, assicurandosi di trovare la sposa più adatta per il principe Carlo (Josh O'Connor), che a 30 anni è ancora celibe. La nazione inizia a risentire dell'impatto delle politiche di divisione introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna inglese investita della carica di primo ministro. Tra lei e la regina sorgono tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all'interno del Commonwealth. Mentre la storia d'amore tra Carlo e una giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) regala una favola estremamente necessaria all'unione del popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa.

Come comunicato da Netflix a luglio, The Crown 4 sarà seguita da altre due stagioni, quelle conclusive, che vedranno Imelda Staunton interpretare il ruolo della regina, Jonathan Pryce quello del consorte Principe Filippo ed Elizabeth Debicki quello di Lady Diana.