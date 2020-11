The Crown 4: i look di Lady Diana che la serie Netflix ha ricreato

In The Crown 4 abbiamo ammirato molti look indossati negli anni '80 dalla vera Lady Diana e ricreati dalle costumiste della serie Netflix su misura per Emma Corrin.

Emma Corrin, che in The Crown 4 interpreta una giovane Lady Diana, ha dovuto fare i conti non solo con le aspettative altissime del pubblico, ma anche con un aspetto ben più piacevole: i tanti look iconici da replicare, grazie all'aiuto delle costumiste dello show Netflix.

Molto ancora vedremo, dell'infinito guardaroba di Diana Spencer, nella prossima stagione di The Crown, ma quello che abbiano ammirato a partire dallo scorso 15 novembre su Netflix, indossato da Emma Corrin, è sicuramente già indicativo di quanto il mondo intero già conosce: l'innato senso dello stile della "principessa del popolo".

Ecco alcuni dei look più famosi di Lady Diana Spencer che The Crown 4 ha riprodotto:

1989, Brooklyn Academy of Music

La costumista di The Crown ha ricreato un abito da sera quasi identico a quello disegnato da Victor Edelstein nel 1989, che Diana indossò al suo arrivo alla Brooklyn Academy of Music per uno spettacolo di beneficienza. Lungo, di satin color avorio, con un bolero impreziosito da applicazioni di fiori bianchi.

1983, Tour di Australia e Nuova Zelanda

Sono diversi i look riproposti, tra cui i più famosi: lo chemisier in cotone bianco con la cintura in vita, modello molto amato anche da Meghan Markle, l'abito fuscia con piccoli pois bianchi in seta, con immancabile cappellino abbinato, ma soprattutto l'abito da sera viola indossato per una serata di gala in Nuova Zelanda.

1981, lo scenografico abito da sposa

Il 29 luglio 1981 Diana Spencer e il principe Carlo d'Inghilterra convolarono a nozze nella Cattedrale di St. Paul a Londra. Il vestito della sposa fu disegnato dagli stilisti David ed Elizabeth Emanuel, personalmente scelti dalla futura principessa, che aveva una vera e propria passione per le loro bluse. In taffetà di seta color avorio, adornato di pizzi antichi e completato da uno strascico di oltre 7 metri, doveva rispecchiare in tutto e per tutto le scelte di Diana che aveva espressamente richiesto un vestito dal forte impatto, conscia ormai del suo ruolo e degli occhi indiscreti del mondo.

1981, matrimonio di Nicholas Soames

Si dice che ai matrimoni altrui non si dovrebbero indossare colori troppo accesi per non attirare l'attenzione, ma a Diana si perdonava tutto, anche la scelta del rosso - sia per abito che per cappello e addirittura scarpe e borsa - nel giorno, il 4 giugno 1981, delle prime nozze di Sir Nicholas Soames, nipote di Winston Churchill, con la prima moglie Catherine Weatherall.

1981, il giorno del fidanzamento ufficiale

Dolcissima Emma Corrin, come la vera Lady Diana, nel riprodurre tutta la sua timidezza manifesta in quel giorno di febbraio del 1981, quando al mondo intero fu annunciato che sarebbe stata proprio lei la promessa sposa dell'erede al trono britannico. Per l'occasione il tailleur blu di Cojana fu scelto in abbinamento perfetto con il solitario in diamanti e zaffiro simbolo della promessa.