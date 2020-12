The Crown 4, la Famiglia Reale frustrata dal ritratto delle cugine segrete della Regina

La Famiglia reale sarebbe frustrata e infastidita dall'episodio delle cugine segrete della Regina chiuse in un istituto psichiatrico narrato dalla quarta stagione di The Crown.

Uno degli episodi più dolorosi di The Crown riguarda la scoperta dell'esistenza di due cugine segrete della Regina la cui messa in scena sarebbe risultata frustrante per la Famiglia reale.

In The Crown, la principessa Margaret scopre di avere due cugine che erano state abbandonate dai reali in un istituto psichiatrico nel Surrey. Mentre gran parte dello show è romanzata, la storia di Katherine e Nerissa Bowes-Lyon sarebbe basata su fatti reali. Le due sorelle furono ammesse nel Royal Earlswood Hospital di Redhill, Londra, nel 1941, anche se non è chiaro se le pesanti frasi dette dalla Principessa Margaret, che definisce il trattamento a loro riservato "malvagio e crudele" e "in linea con la spietatezza che io stessa ho sperimentato in questa famiglia", siano state davvero pronunciate.

Ad ogni modo, i reali non sarebbero contenti della rappresentazione che mostra Katherine e Nerissa abbandonate dalla loro famiglia. David Bowes-Lyon, il cui padre era il primo cugino della Regina Madre, ha dichiarato al Telegraph (tramite The Sun) che i reali sarebbero "frustrati" dalla rappresentazione dell'episodio in The Crown:

"Sono probabilmente l'unico membro della famiglia che può dire pubblicamente questa cosa. Non direi che c'è rabbia in famiglia, ma penso che siano frustrati e vorrei che questo fosse chiaro."

Parlando della Principessa Margaret, Bowes Lyon aggiunge: "Lei sapeva chi erano, come ogni altro cugino. Sapeva esattamente chi erano e che cosa era successo. É completamente sbagliato dire che sono state dimenticate e certificate come pazze."

David Bowes-Lyon aggiunge che le sue sorelle non erano state abbandonate e ricevevano visite frequenti dai membri della famiglia. Nel frattempo, Hollywood Reporter nota che secondo un report del Daily Mail del 2011, l'ultima visita nota della famiglia reale a Katherine e Nerissa risale agli anni '60.