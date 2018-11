The Crown 3: le foto dal set svelano l'incoronazione di Carlo a Principe di Galles

Sono in corso le riprese della terza stagione della serie Netflix The Crown. Le nuove foto dal set svelate da Just Jared mostrano le star Olivia Colman e Josh O'Connor impegnate in una scena iconica, l'incoronazione di Carlo a Principe di Galles, girata presso il Caernarfon Castle (qui potete vedere le foto dal set di The Crown 3).

In The Crown 3 Olivia Colman interpreta la Regina Elisabetta II, mentre Josh O'Connor veste i panni di suo figlio, il Principe Carlo. Sul set anche Tobias Menzies, che nella nuova stagione veste i panni del Principe Filippo, marito della regina.

La scena di The Crown è stata girata nei luoghi reali dell'incoronazione, avvenuta presso il Caernarfon Castle di Gwynedd circa 50 anni fa. Nelle sequenze sono state coinvolte oltre 250 comparse, quasi tutti locali, e la città è stata addobbata a festa.

La terza stagione di the Crown dovrebbe approdare su Netflix nel corso del 2019. Per adesso sappiamo che la terza e la quarta stagione copriranno un arco temporale che va dal 1964 al 1976.

