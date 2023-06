The Crowded Room: Emmy Rossum interpreta la madre di Tom Holland: 'Ma ho solo dieci anni più di lui'

Emmy Rossum ha recentemente risposto alle critiche sul gap di età tra lei e Tom Holland in The Crowded Room, la nuova serie targata Apple TV+.

Emmy Rossum e Tom Holland interpretano rispettivamente una madre e suo figlio in The Crowded Room, la nuova serie di Apple TV+ ideata da Akiva Goldsman. La ex protagonista di Shameless ha recentemente riposto alle critiche relative al fatto di essere stata scelta per il ruolo nonostante sia solo 10 anni più grande della star di Superman.

"Tutti mi dicono che ho solo 10 anni più di lui ma ha senso per me quando leggo la sceneggiatura," ha spiegato Rossum a Entertainment Tonight. "Candy è una mamma molto giovane, è quasi una bambina quando rimane incinta all'età di 16 anni. Nella serie si vede invecchiare dai 25 ai 35 anni, quindi in realtà è più giovane di quanto non lo sia io adesso."

Ricordiamo che Rossum ha 36 anni, mentre Holland ne ha 27 nella vita reale, questo tuttavia non ha avuto nessuna influenza sulla serie basata sul romanzo del 1981 Una stanza piena di gente di Daniel Keyes. Al contrario, l'aspetto che ha convinto Rossum a scegliere di interpretare il ruolo di Candy è stata proprio "la relazione tra madre e figlio, la loro vicinanza e il modo in cui elaborano i loro sentimenti man mano che si va avanti con gli episodi."

The Crowded Room è una miniserie televisiva statunitense di 10 episodi che ruota attorno a Danny Sullivan, interpretato da Holland, un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York City nel 1979. Il thriller viene raccontato attraverso una serie di interviste realizzate da Rya Goodwin (Amanda Seyfried), in cui si svela la storia di Danny, gli elementi del suo misterioso passato e le svolte che lo condurranno a una rivelazione che cambierà la sua vita.