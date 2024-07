The Crow - Il corvo: la prima macabra clip mostra Eric Draven in cerca di vendetta

Ieri sera, durante il Comic-Con di San Diego, la Lionsgate ha presentato la prima scena completa del suo imminente remake/reboot/reimagining de Il corvo, che ci dà un'idea più precisa di cosa aspettarci dalle sequenze d'azione del film.

Nella clip estesa, vediamo il recentemente risorto Eric Draven (Bill Skarsgård) che cerca di vendicarsi dei criminali che hanno ucciso lui e la sua amante Shelly Webster (FKA twigs). Draven riesce a salire sull'auto dei suoi nemici e ad eliminarne alcuni, ma alla fine viene sopraffatto e gettato fuori dal veicolo, prima di essere investito in autostrada.

In un momento di disgusto piuttosto bello, vediamo Draven che si rimette a posto la frattura composta della gamba (questa versione del personaggio prova chiaramente dolore) prima di continuare l'inseguimento.

Il primo trailer non è stato accolto molto bene dai fan, ma cosa ne pensate di questa clip? Potete guardarla di seguito.

The Crow - Il corvo: le prime reazioni lo descrivono come "inguardabile"

Non un semplice remake de Il corvo

Durante una recente intervista, il regista Rupert Sanders ha sottolineato che il suo film non è un semplice "remake hollywoodiano", nonostante il budget di 50 milioni di dollari e l'appoggio di un grande studio.

The only way out is through. Watch this exclusive full scene from #TheCrow - in theaters & IMAX August 23. pic.twitter.com/sYD8WZ9dSn — The Crow (@TheCrow_Movie) July 25, 2024

"Non c'è assolutamente nulla che abbia a che fare con Hollywood in questo film", ha dichiarato il regista a Empire. "È un film indipendente molto semplice". Sanders ha poi sottolineato che, evitando i soliti orpelli da blockbuster, sono riusciti a "rimanere vicini al centro, all'oscurità e alla violenza della graphic novel". L'unica ragione per cui abbiamo potuto farlo è che non si tratta di un film in studio".

La sinossi recita: "Le anime gemelle Eric Draven (Bill Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric parte alla ricerca di una spietata vendetta sui loro assassini, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per mettere a posto le cose sbagliate".

Il film sarà interpretato anche da Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger in ruoli non rivelati. Zach Baylin e Will Schneider hanno scritto la sceneggiatura.