The Crow - Il corvo: il remake ha una scena post-credits?

The Crow - Il corvo, remake del film del 1994, è finalmente in sala con Bill Skarsgård nel ruolo del protagonista Eric Draven.

Con il remake di The Crow ora nelle sale, sappiamo che molti di voi vorranno sapere se c'è qualcosa per cui valga la pena rimanere dopo i titoli di coda! Ecco la vostra risposta senza spoiler...

Sebbene si sia parlato del fatto che questo film sia l'inizio di un nuovo franchise, possiamo confermare che no, Il corvo non ha una scena di mid o post-credits. Quando il film finisce, è tutto! Naturalmente, si può sempre rimanere per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato alla pellicola.

In effetti, Il corvo ha un finale piuttosto definitivo che suggerisce che questo film è stato affrontato come una storia a sé stante...che potrebbe o meno essere ampliata in futuro.

L'accoglienza di The Crow

Il reboot, che da quando è stato annunciato non ha ricevuto una risposta particolarmente calorosa da parte dei fan (il trailer non ha fatto molto per far cambiare idea), al momento punta a un debutto tra i 6 e i 9 milioni di dollari in Nord America. Ciò significa che si batterà con Blink Twice per il terzo posto, mentre Alien: Romulus e Deadpool & Wolverine dovrebbero essere testa a testa per il primo posto. Avete intenzione di guardare The Crow questo fine settimana?

The Crow: Bill Skarsgard e FKA Twigs in un'immagine del film

Bill Skarsgård assume l'iconico ruolo del corvo in questa rivisitazione moderna della graphic novel originale di James O'Barr. Le anime gemelle Eric (Skarsgård) e Shelly (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric va alla ricerca di una spietata vendetta, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per rimettere a posto le cose.

The Crow è diretto da Rupert Sanders da una sceneggiatura di Zach Baylin e Will Schneider. Tra i produttori figurano Edward R. Pressman, Samuel Hadida, Victor Hadida, John Jencks e Molly Hassell.

Bill Skarsgård interpreta Eric insieme a FKA Twigs nel ruolo di Shelly, la sua sfortunata anima gemella. Il cast di supporto comprende Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn e Sami Bouajila. The Crow è ora nelle sale.