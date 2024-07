The Crow - Il corvo: l'Eric di Bill Skarsgård è assetato di vendetta nelle nuovo immagini del film

In vista dell'uscita di The Crow nelle sale il mese prossimo, Lionsgate ha condiviso tre nuove immagini teaser che accennano alla missione di Eric e al fatto che "non si fermerà finché le cose sbagliate non saranno sistemate".

Ogni immagine del personaggio è accompagnata dalle parole "Vendetta", "Rinascita" e "Ripetizione", un cenno al fatto che Eric risorge dalla morte per vendicarsi di coloro che lo hanno ucciso.

La nostra prima occhiata al film ha ricevuto una risposta mista a negativa da parte dei fan del classico del 1994. La maggior parte delle reazioni è stata rivolta al fatto che l'Eric di Skarsgård assomiglia più al Joker di Jared Leto in Suicide Squad del 2016 che all'iconica interpretazione di Brandon Lee del personaggio dei fumetti.

Tuttavia, non si tratta di un remake, ma di una rivisitazione della graphic novel originale di James O'Barr. E, sebbene l'aspetto del personaggio abbia diviso le opinioni, l'azione del film rated R sembra innegabilmente tosta. Guardate le nuove immagini teaser di The Crow qui sotto.

The Crow - Il corvo: le prime reazioni lo descrivono come "inguardabile"

Bill Skarsgård e le critiche dei fan del film originale

In una recente intervista, l'attore ha ammesso di non essere sicuro di affrontare il ruolo principale del Corvo. "C'è sicuramente da preoccuparsi", ha detto a proposito delle aspettative dei fan. "Sto cercando di considerare l'aspetto della fama come una sfida e di affrontarla in modo da trovare la felicità".

"Non credo proprio che la mia professione sia una ricetta per la felicità o la contentezza. Non molti di noi sono felici. E più aumenta la fama, più la vita diventa turbolenta e spaventosa". A sorpresa, Skarsgård ha ammesso di essere insoddisfatto del finale di The Crow. Perché? Leggendo tra le righe, è perché il film lascia aperta la porta a un sequel. "Personalmente preferivo qualcosa di più definitivo", ha confessato l'attore.

He won't stop until the wrong things are set right. #TheCrow pic.twitter.com/aBCu3RS3AC — The Crow (@TheCrow_Movie) June 28, 2024

Bill Skarsgård assume l'iconico ruolo del Corvo in questa rivisitazione moderna della graphic novel originale di James O'Barr. Le anime gemelle Eric (Skarsgård) e Shelly (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric si mette alla ricerca di una spietata vendetta sui loro assassini, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per rimettere a posto le cose sbagliate.