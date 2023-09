The Creator: il film di Gareth Edwards ha una scena dopo i titoli di coda?

Nel suo nuovo film fantascientifico, Edwards fa un lavoro di world-building impressionante, costruendo da zero il proprio universo narrativo.

Questo weekend è uscito nelle sale The Creator, il nuovo film di Gareth Edwards, che torna alla regia e alla fantascienza ben sette anni dopo Rogue One: A Star Wars Story; visto il trend degli ultimi anni che ha condizionati vari blockbuster non sarebbe stato strano vedere una scena post-credit anche questa volta.

Tuttavia, non è questo il caso: The Creator non contiene nessuna scena nascosta alla fine dei titoli di coda.

Nella pellicola, il Joshua di John David Washington viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto di IA avanzate che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra... e all'umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d'élite attraversano le linee nemiche e si addentrano nel cuore oscuro del territorio occupato dall'IA... solo per scoprire che l'arma che pone fine al mondo e che è stato incaricato di distruggere è un'IA con le sembianze di una bambina.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Creator.

Oltre a John David Washington, The Creator di Edwards è interpretato da Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Inception), Sturgill Simpson (Dog), l'esordiente Madeleine Yuna Voyles e il premio Oscar Allison Janney (I, Tonya).

The Creator, Gareth Edwards sulla tecnologia nel film: "Molto anni '80 e '90"

La sceneggiatura del film è di Edwards e Chris Weitz, da una storia di Edwards. Edwards è produttore insieme a Kiri Hart, Jim Spencer e Arnon Milchan. I produttori esecutivi sono Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer e Zev Foreman.