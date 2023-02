The Covenant: Jake Gyllenhaal è un sergente americano in Afghanistan nel trailer del film di Guy Ritchie

Il regista inglese Guy Ritchie si concede un'incursione nel war movie. Il risultato lo intravediamo nel primo trailer di The Covenant, che vede Jake Gyllenhaal, 42 anni, nei panni del sergente dell'esercito americano John Kinley, insieme a Dar Salim, nei panni dell'interprete afghano Ahmed. Nel cast anche Alexander Ludwig, Antony Starr, Bobby Schofield e Jonny Lee Miller.

"Dopo un'imboscata, Ahmed fa di tutto per salvare la vita di Kinley", recita la sinossi ufficiale. "Quando Kinley viene a sapere che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato concesso un passaggio sicuro per l'America come promesso, deve ripagare il suo debito tornando nella zona di guerra per recuperarli prima che i talebani li trovino".

Il trailer contiene il momento drammatico in cui Kinley viene attaccato e salvato da Ahmed prima di passare ai giorni nostri, quando quest'ultimo è nei guai.

"Per tre settimane, questa famiglia ha creduto che fossi morto", dice a Kinley il personaggio di Emily Beecham.

"Se non gli è bastato portarmi attraverso quelle montagne, ora si nasconde in un buco da qualche parte", spiega Kinley. "Dovrei esserci io in quel buco", aggiunge con rabbia: "Dovrò tirarlo fuori da solo"

The Covenant: Dar Salim e Jake Gyllenhaal insieme agli altri soldati

The Covenant era originariamente intitolato The Interpreter, ma Guy Ritchie, 54 anni, ha rivelato perché il titolo era cambiato al Red Sea International Film Festival di Jeddah, in Arabia Saudita, lo scorso dicembre.

"I titoli, a quanto pare, riguarda l'aspetto più impegnativo del cinema", ha detto il regista a Variety. "Negli ultimi film che ho fatto, la decisione più complicata da prendere è stata il titolo del film. Ad oggi, si chiama The Covenant".