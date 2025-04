The Couple: svelate le prime coppie in gara nel reality di Ilary Blasi

Finito il Grande Fratello lunedì prossimo La casa più spiata d'Italia tornerà a popolarsi con i concorrenti di The Couple, il nuovo reality show che Canale 5 ha affidato a Ilary Blasi. Poco fa Sorrisi e Canzoni ha spoilerato il nome di alcuni concorrenti scelti dalla produzione.

I primi concorrenti del reality show

Secondo le indiscrezioni nella casa entreranno le seguenti coppie:

Brigitta e Benedicta Boccoli : sorelle e attrici note nel panorama teatrale e televisivo italiano.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei : Manila, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, partecipa insieme al marito Stefano, ballerino professionista.

Thais Wiggers ed Elena Barolo : entrambe ex veline di "Striscia la Notizia", formano una coppia inedita nel programma, il nome della Barolo è stato fatto da Gabriele Parpiglia su X.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco: Jasmine, figlia del cantante Al Bano, dovrebbe partecipare con il suo ex fidanzato e attuale migliore amico, Pierangelo Greco, anche se il suo nome non è ancora stato ufficializzato.

Cosa è The Couple

Il montepremi ha suscitato particolare interesse: per invogliare i Vip a partecipare a questo nuovo reality la coppia che vincerà il programma si porterà a casa un milione di euro, non è ancora chiaro se la metà della cifra dovrà essere devoluta in beneficenza come succede al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi.

Le coppie vivranno isolate dal mondo esterno nella Casa del Grande Fratello. Ogni settimana, dovranno affrontare prove di resistenza, collaborazione e strategia per ottenere vantaggi nel gioco. Il pubblico avrà un ruolo chiave nel reality, potendo votare per salvare o eliminare le coppie. L'ultima coppia rimasta in gioco si aggiudicherà il montepremi finale Con The Couple, Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality, pronta a coinvolgere gli spettatori in questa nuova avventura televisiva.