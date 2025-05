The Couple senza pace: Mediaset sposta ancora il reality! Come cambia il palinsesto di Canale 5

Il destino di The Couple è irrimediabilmente segnato ma ora Mediaset ha un problema da gestire: la sua collocazione in palinsesto. Se solo ieri mattina era stato annunciato il passaggio di Ilary Blasi dal lunedì al giovedì sera, 18 ore fa il sempre ben informato Giuseppe Candela ha aggiornato il pubblico sull'epopea di questo Grande Fratello per coppie.

Con una mossa apparentemente suicida, Mediaset ha deciso di collocare la quarta puntata di The Couple domenica 4 maggio, quando sulle altre reti concorrenti ci saranno lo speciale di Affari Tuoi con Stefano De Martino (Rai 1), Che Tempo che Fa (Nove), Le Iene (Italia 1) e, per gli sportivi, Bologna-Inter (su DAZN). A conferma di ciò nelle ultime ore è cambiata la data sul comunicato stampa che annuncia il ritorno de Lo show dei record di Gerry Scotti: non più domenica 4 ma giovedì 8 maggio.

Canale 5 sconvolge la programmazione del prime time dopo il flop di The Couple

Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Scongiurata la chiusura immediata per obblighi contrattuali e per quel montepremi milionario, il reality è stato spodestato da L'isola dei famosi 2025 al lunedì: a partire dal prossimo 12 maggio infatti nella prima serata del primo giorno della settimana ci saranno Veronica Gentili e Simona Ventura.

Nemmeno il tempo di cambiare i palinsesti che già la decisione della rete era mutata: Ilary Blasi è passata alla domenica sera, spodestando Lo show dei record di Gerry Scotti (altra delusione dal punto di vista degli ascolti). D'altronde senza fiction importanti in quella giornata su Rai 1, la strada dovrebbe essere più semplice. Ma almeno per il 4 maggio non sarà così, vista la moltitudine di programmi con cui lo sfortunato reality dovrà fare i conti. Che saranno, ci scommettiamo, ancora una volta in rosso. D'altronde la terza puntata, andata in onda lunedì 28 aprile dopo una settimana di stop, non ha neppure raggiunto l'11% di share.

Come cambia, a questo punto, la programmazione del prime time di Canale 5 da domenica 4 a giovedì 8 maggio? Nel mondo seguente, per il momento:

domenica 4 maggio - The Couple

lunedì 5 maggio - Maria Corleone 2 (contro il debutto di Gerri su Rai 1)

martedì 6 maggio - Tradimento

mercoledì 7 maggio - L'isola dei famosi 2025

giovedì 8 maggio - Lo show dei record

Almeno fino al prossimo ripensamento.