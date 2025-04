The Couple, le sorelle Boccoli nell'ex casa del Grande Fratello: "Ma qui c'è puzza di fogna"

A The Couple il Grande Fratello è stato chirurgicamente evitato: nessun riferimento al reality durante la puntata d'esordio, nessuna inquadratura della porta rossa. Ma appena si è conclusa la diretta in studio, i concorrenti non hanno fatto altro che parlarne. A cominciare dalle sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, che hanno subito lamentato la puzza della cucina.

Brigitta Boccoli lamenta le condizioni della casa

Locandina di The Couple

Brigitta in particolare, ha subito messo in dubbio le condizioni della casa. Rimasta in un angolo insieme alla sorella e ad Antonino Spinalbese, ha osservato che c'erano strani odori: "Lo sentite vero? Ma qui c'è un cattivo odore. Ma è odore di fogna", ha detto.

La sorella le ha allora ha risposto: "Eh vabbè è normale, quelli sono stati sei mesi qui dentro, era lo stesso posto". A questo punto, Brigitta ha osservato meglio la cucina e ne ha sottolineato l'usura, che fosse piena di graffi: "Sì ma lo sapevo, ma si vede, infatti questa cucina è vecchia. Guarda qui questo... e guarda lì la piastra".

Antonino Spinalbese, che di reality è pratico, ha cercato di minimizzare: "Vabbè normale, comunque in salone non c'è questa puzza, è solo qui, ma andrà via".

Intanto però, la casa sembrerebbe essere particolarmente fredda. A più riprese infatti, durante la puntata d'esordio, i concorrenti hanno fatto riferimento al freddo, in contrapposizione al confessionale che invece era caldo. Ilary Blasi a un certo punto, ha chiosato con ironia: i riscaldamenti costano.

Ricordiamo che la finale del Grande Fratello è andata in onda solo lo scorso la settimana scorsa, lunedì 31 marzo, perciò il tempo per le modifiche è stato davvero poco. Nonostante questo, lo studio è totalmente diverso, mentre la casa è stata rimessa a nuovo con delle camere per ogni coppia.