The Couple, Laura Maddaloni in lacrime dopo la puntata: perchè è colpa degli autori?

Ieri, 28 aprile, in prima serata su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento con The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi. Anche questa settimana, però, il programma non è riuscito a conquistare il pubblico: la puntata è stata seguita da appena 1.328.000 telespettatori, con uno share pari al 10,9%. Al termine della puntata, Laura Maddaloni ha avuto una crisi di pianto e si è sfogata duramente contro gli autori del programma.

Laura Maddaloni in crisi: "Non ce la faccio più"

La judoka campana è apparsa visibilmente provata e ha confessato di sentirsi agitata, al punto da temere di non riuscire a dormire. Troppe emozioni e troppa delusione, come ha raccontato a Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

"Noi siamo state trasparenti oggi. Non un video, non una lettera? Nessua sorpresa? Boh, non capisco. Tu mi dici che più andiamo avanti e più il tempo passa in fretta, ma io sono in crisi", ha detto rivolgendosi a Giorgia.

Giorgia Villa

Laura ha spiegato che la lontananza dalle persone care sta diventando insostenibile. Nonostante i suoi sforzi per mantenere il controllo, ha ammesso di non riuscire più a reggere la pressione: "Forse non ero pronta," ha detto, riferendosi a un momento di debolezza che l'ha colta di sorpresa.

Poi, lo sfogo si è fatto ancora più acceso: "Non mi va nemmeno di chiudermi a parlare in confessionale, non voglio parlare con nessuno. Andrea e Antonino hanno ricevuto delle sorprese, adesso anche le altre. Ma che cavolo, un video, un messaggio, qualcosa! Perché io no? C'è qualcosa che non va, fidati, è impossibile altrimenti. Mi mancano e non ce la faccio più. Hanno ricevuto tutti qualcosa, e io niente."

The Couple: Chi è stato eliminato e chi è al televoto

Nella puntata precedente erano finite al televoto due coppie: Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco e Thais Wiggers con Elena Barolo. Queste ultime, penalizzate dal voto del pubblico, sono state eliminate e hanno dovuto abbandonare la casa. Le sorelle Boccoli hanno vinto la puntata, guadagnandosi l'immunità. Le nuove nomination hanno mandato ancora una volta al televoto Pierangelo e Jasmine, che ora dovranno affrontare Lucia e Irma Testa.