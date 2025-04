The Couple, Irma Testa spara a zero su Angela Carini, che rifiutò di battersi con Imane Khelif

Nella casa di The Couple, Irma Testa ha deciso di tornare sul caso che ha diviso il mondo dello sport la scorsa estate. Durante una chiacchierata con gli altri concorrenti del reality, la campionessa olimpica ha criticato duramente la collega Angela Carini per le dichiarazioni rilasciate dopo la sua rinuncia al match contro l'algerina Imane Khelif, alle Olimpiadi di Parigi.

"Siamo passate come schifezze, ci ha fatto passare come quelle che le hanno fatto bullismo, io in primis" ha dichiarato la pugile, spiegando di aver inizialmente scelto il silenzio ma di essere poi intervenuta pubblicamente per difendere se stessa e la squadra. "Nel mondo dello sport è una cosa ancora più orrenda. Non potevo non rispondere, non si può far passare un'immagine falsa di questo genere".

Il caso olimpico: Angela Carini vs. Imane Khelif

Irma Testa

Angela Carini aveva abbandonato il combattimento con Imane Khelif a Parigi 2024, denunciando successivamente un clima difficile nella nazionale. La sua versione aveva scatenato polemiche e articoli, portando alla luce presunte tensioni interne. Ma Irma Testa ha fornito un altro punto di vista, scagliandosi contro l'atteggiamento vittimistico della collega.

"Eravamo in cinque quando siamo arrivate a Parigi, ma lei si è fatta cambiare stanza dopo due secondi ed è andata a stare da sola. Troppo superiore per stare con noi?", si chiede. L'unica volta in cui Angela Carini avrebbe cercato le colleghe di squadra, secondo Irma Testa, sarebbe stato dopo il match "per farsi fare la valigia perché troppo stanca dalle interviste per rientrare nel villaggio con noi comuni mortali".

La pugile ha definito senza mezzi termini il suo atteggiamento superiore e distante, sottolineando come si sia autoesclusa dalla vita del gruppo.

The Couple e la confessione di Irma Testa: quali conseguenze?

Il reality si trasforma così in uno spazio di verità per Irma, che sull'incontro dice la sua: "Avrei combattuto fino alla fine. Non esistono vie di mezzo: o non accetti di farlo oppure, una volta salita sul ring, ti fai avanti, ti batti e basta. Anche se di fronte a te c'è Mike Tyson". E aggiunge, infine: "Fa la vittima ma in realtà con il suo atteggiamento ci ha creato tanti problemi. Come definisco tutto questo? Semplicemente vergognoso. Tutto. Lei e la situazione intorno".

Cosa succederà ora? Il confronto tra le due atlete sarà inevitabile? Intanto, la casa di The Couple si scalda, e il pubblico resta a guardare.