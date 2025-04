The Couple fa la guerra ai fandom tossici: il regolamento che rivoluziona il televoto basterà?

L'ultima edizione del Grande Fratello è stata caratterizzata da una forte polemica sul televoto. Secondo quanto riportato da Striscia la Notizia un gruppo di fan si è attivato per votare i propri beniamini aggirando il regolamento, Nel servizio del TG satirico si parlava di bot e pacchetti di mail rubate acquistati nel dark web. Alfonso Signorini aveva auspicato un ritorno all'antico, con il voto espresso tramite sms.

Il nuovo regolamento di The Couple è stato ideato per prevenire gli abusi che hanno caratterizzato il Grande Fratello, una situazione che ha spinto il Codacons a presentare un esposto alla Procura di Milano. Seguendo l'idea proposta da Alfonso Signorini per il reality condotto da Ilary Blasi le preferenze saranno espresse esclusivamente tramite SMS, con ogni utente autorizzato a votare una sola volta.

Il regolamento contro i fandom di The Couple

"Il televoto sarà attivato attraverso telefonia mobile dai principali operatori: TIM, Vodafone, WIND3, PosteMobile, Iliad, COOP, HO, Kena e Very Mobile. La gestione operativa sarà affidata a RTI S.p.A., che potrà avvalersi di società specializzate per l'elaborazione dei dati raccolti. Il servizio di televoto sarà riservato esclusivamente agli utenti maggiorenni, con i voti di tutti gli operatori telefonici che contribuiranno al conteggio finale".

Ilary Blasi e Alfonso Signorini

"I telespettatori potranno esprimere la loro preferenza tra i concorrenti in gara, indicando la coppia o il codice scelto, oppure esprimendo un voto "sì" o "no". La coppia con il maggior numero di voti accederà al programma, mentre quella con meno voti sarà eliminata. Il sistema di televoto sarà utilizzato anche per determinare i risultati delle eventuali votazioni aggiuntive proposte dalla produzione".

"In caso di parità, la produzione si riserva il diritto di adottare misure straordinarie per decidere il risultato finale, come aprire un nuovo televoto, rinviare il giudizio alla puntata successiva o sottoporre le coppie a ulteriori prove. Il televoto è un servizio personale, e l'uso di sistemi automatizzati, call center o altre forme di invio massivo di voti è espressamente vietato".

"Inoltre, il servizio sarà legato esclusivamente al programma The Couple; in caso di interruzione o sospensione del programma, il televoto cesserà immediatamente, e non sarà possibile ottenere rimborsi per le somme spese. Per partecipare, gli utenti dovranno inviare un SMS al numero dedicato 477.000.4 per esprimere il proprio voto verso uno dei concorrenti".