Striscia la notizia smaschera il Grande Fratello e il suo televoto: ecco come viene falsato

Striscia la notizia torna ad occuparsi di Grande Fratello e televoto. Se in precedenza aveva raggiunto Signorini che si era svincolato dal suo stesso reality, ora il programma di Canale 5 se ne è occupato in maniera più approfondita.

La denuncia del Codacons e il Tapiro a Signorini

Alfonso Signorini

Riassunto delle puntate precedenti.

Tutto nasce da una denuncia del Codacons, che aveva chiesto provvedimenti nei confronti del Grande Fratello, le cui dinamiche sono state definite "discutibili e talvolta al limite del rispetto della dignità umana".

Così, nella puntata del 13 marzo, era stata mandata in onda la consegna del Tapiro ad Alfonso Signorini, conduttore del reality.

Raggiunto da Staffelli, Signorini aveva dichiarato: "Chi c'è dietro i televoti del Grande Fratello? Io no. Ci sono questi fandom tossici, delle fanbase che inondano il programma di voti facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati. Capisco che si sentano presi in giro, ma il problema non è mio: è dell'azienda, di chi produce il programma, del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms".

Così su Boom, la rubrica mattutina che Signorini tiene su YouTube (visibile anche su Spotify e sul sito boomshow.it), quando si è domandato come mai Zeudi Di Palma potesse avere tanti fans, addirittura dall'estero.

Il servizio di Striscia la Notizia: account multipli e televoto falsato

La locandina di Striscia la notizia

Una spiegazione allora, l'ha fornita proprio Striscia la notizia con il servizio di ieri. Valerio Staffelli ha intervistato Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive, che ha spiegato: "Il televoto del GF prevede 3 voti a persona. Ho scoperto che gli amministratori di fandom chiedono ai partecipanti di votare in modo multiplo, creando delle e-mail false per poter esprimere una moltitudine di voti.

Per cercare di stimolare questo meccanismo, gli amministratori minacciano di far uscire i partecipanti dalle chat se non dimostrano di aver votato". Il meccanismo viene chiarito meglio: "Una persona potrebbe creare 100 caselle postali e votare 300 volte. Se pensiamo che un gruppo fandom può avere anche 2.000 persone, potrebbero venir fuori 600mila voti che falserebbero il televoto".

Secondo Dianda inoltre, gli amministratori spingono gli utenti a votare e creare e-mail, ammonendoli quando ciò non avviene: "Vi lamentate troppo invece di fare il vostro dovere, ovvero votare e creare e-mail", scrive un amministratore in uno di questi gruppi. C'è poi la questione donazioni. Oltre a creare account multipli per votare infatti, in queste chat e gruppi online, viene chiesto alle persone di fare delle donazioni per finanziare gli aerei con gli striscioni che passano sopra la casa di Cinecittà. A dimostrazione dell'avvenuta donazione, viene richiesto lo screenshot. "Se volete vedere aerei volare bisogna donare", si legge in un messaggio degli amministratori.

Manca ormai poco alla fine di questa diciottesima edizione, ma cosa farà adesso il Grade Fratello? Prenderà atto di questa denuncia oppure tutto continuerà come ad ora?