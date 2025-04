The Couple, ex vippone (ed ex di Belen) tra i concorrenti del reality di Ilary Blasi: con chi sarà in coppia?

Le indiscrezioni sul cast di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, continuano a susseguirsi. Il programma debutterà lunedì 7 aprile, prendendo il posto del Grande Fratello, che ha chiuso i battenti il 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi. Secondo le ultime anticipazioni di Davide Maggio, tra i concorrenti ci sarà Antonino Spinalbese, noto per essere l'ex compagno di Belen Rodriguez e padre della loro figlia, Luna Marì.

Il cast: le coppie confermate e i concorrenti in attesa di un partner

Stando a quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, alcune delle coppie già formate sono:

Brigitta e Benedicta Boccoli (sorelle).

Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei (ballerino professionista).

Thais Wiggers ed Elena Barolo (ex veline di Striscia la Notizia).

Jasmine Carrisi e il suo ex fidanzato, ora migliore amico, Pierangelo Greco .

Irma Testa, prima pugile italiana a conquistare una medaglia olimpica, con la sorella Lucia.

Alcuni concorrenti, invece, scopriranno il proprio partner solo nella prima puntata. Tra questi, Antonino Spinalbese, inizialmente considerato un possibile naufrago de L'Isola dei Famosi.

Antonino Spinalbese

La location e le dinamiche del gioco

The Couple si svolgerà ai Lumina Studios, nella stessa casa del Grande Fratello. Le coppie, completamente isolate dal mondo esterno, dovranno affrontare prove settimanali di resistenza, collaborazione e strategia per ottenere vantaggi nel gioco. I concorrenti trascorreranno le giornate senza contatti con l'esterno e affronteranno prove settimanali per ottenere vantaggi nel gioco. Il pubblico avrà un ruolo determinante, potendo votare per salvare o eliminare i concorrenti, proprio come accade nei principali reality di Canale 5.

Il reality mette in palio un montepremi da un milione di euro, una cifra che ha attirato l'attenzione di molti volti noti. Durante la finale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha ironizzato sulla somma, rivolgendosi a Ilary Blasi, presente in studio per promuovere lo show ha detto: "Vabbè, ma tu per un milione di euro che te ne fai? Te vendi due Rolex". Un chiaro riferimento alle dispute legali tra la conduttrice e l'ex marito Francesco Totti sugli orologi di lusso.