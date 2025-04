The Couple: come e dove seguire le dirette quotidiane no-stop e le repliche, in TV e in streaming

Manca sempre meno al debutto di The Couple, il nuovo reality per coppie condotto da Ilary Blasi, che avrà le stesse modalità di trasmissione e programmazione del Grande Fratello: ecco cosa sapere.

The Couple è stato già definito un Grande Fratello al quadrato, e con il reality che è terminato neppure una settimana fa su Canale 5 ha praticamente in comune quasi tutto. Compresa la modalità di trasmissione, con diretta no-stop disponibile su Mediaset Extra, il famoso canale 55 che è stato più volte citato dagli ex inquilini della casa più spiata.

The Couple, la programmazione sulle reti Mediaset e in streaming

Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Sono giorni frenetici per autori e produzione del reality nuovo di zecca condotto da Ilary Blasi, che riaprirà molto presto le porte di quella che fino al 31 marzo è stata la Casa del Grande Fratello. Nessuno ci avrebbe creduto quando è stato annunciato, ma The Couple comincerà in effetti puntuale, lunedì 7 aprile nella prima serata di Canale 5. A partire da martedì 8 aprile, dunque, anche il canale 55 ricomincerà a trasmettere per tutto il giorno la diretta dalla casa.

Come per il GF, sarà naturalmente possibile seguire le dirette anche in streaming su Mediaset Infinity, quelle quotidiane dalle 9:00 di mattina alle 6:00 del giorno successivo, quelle del lunedì in contemporanea con la messa in onda televisiva.

E come per il reality a cui The Couple chiaramente si ispira, ci saranno finestre live anche su La5, ogni giorno alle 14:00 circa, alle 19:00 e alle 2:00 di notte.

Al contrario del Grande Fratello, andrà in onda solo una volta a settimana in prima serata, il lunedì, ma manterrà sulla rete ammiraglia le strisce quotidiane, prima di Beautiful e dopo Amici.

Anche Italia 1 darà spazio alla nuova avventura professionale di Ilary Blasi, con uno spazio, intorno alle 13:00, tra Studio Aperto e il TG sportivo, poi alle 18:10 prima dell'altro notiziario.

E come per il Grande Fratello, anche le puntate di The Couple, che andranno in onda il lunedì sera su Canale 5, avranno poi delle repliche, su La5 (canale 30) il martedì sera (si comincia quindi dall'8 aprile alle 21:30, quando su Canale 5 andrà in onda Il Turco).