The Couple, Danilo Mileto bacia Antonino Spinalbese durante il gioco 'obbligo o verità'

Nel reality game The Couple, i concorrenti giocano a obbligo o verità e scatta il bacio tra Danilo Mileto e Antonino Spinalbese. Scopriamo i dettagli.

Arrivano novità da The Couple, il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Infatti, le coppie che vivono nella casa hanno giocato a obbligo o verità. Questo gioco non è sfuggito all'occhio vigile e attento delle telecamere, che hanno immortalato cosa è successo tra i concorrenti. Uno dei due fratelli pugliesi, ovvero Danilo Mileto, ha baciato Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia.

I fratelli Fabrizio e Danilo Mileto

Lui stesso aveva dichiarato di essersi invaghito di Thais: "Thais è proprio bella, a lei piacciono quelli possenti. Mi piace lo devo dire, poi è molto carina con me, mi chiama Hercules. So che è fidanzata, infatti non ho nemmeno provato a fare un passo. Però finché il cuore batte, si combatte! Io non demordo. Se succede una cosa del genere, torno a Bari e mi fanno la standing ovation! È solo questione di tempo, tu devi sempre pensare da dove sei partito".

Thais ha affermato con sincerità: "Devo dire che è sempre galante e gentile, sa che sono fidanzata. È bello, sì, gli ho detto che somiglia a Hercules. Tutto muscoloso con quei capelli biondi e quel suo modo di fare. Sono felice perché ho trovato un compagno di ballo. Se mi fa piacere essere corteggiata? Certo, fa piacerissimo! Però, come lui ben sa, il mio cuore è già occupato. Io ho un uomo che mi aspetta, però qui posso stare in compagnia di amici e lui è molto dolce".

Danilo Mileto e Antonino Spinalbese si baciano a The Couple

Ma non è tutto, perché durante il gioco di obbligo o verità, ci sono stati anche altri baci. Tra questi, quello tra lo stesso Danilo e Antonino Spinalbese. La penitenza prevedeva che il bacio dovesse durare dieci secondi.

Irma Testa ha tenuto ferme con le mani le teste dei due concorrenti proprio per essere sicura che non si staccassero prima dello scadere dei dieci secondi. C'è chi su X (ex Twitter) ha criticato il gesto scrivendo: "Gioco della bottiglia: ho trovato fastidioso quando Irma ha 'forzato le teste con le mani' il prolungamento del bacio fra Antonino e Danilo".