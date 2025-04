The Couple, i concorrenti parlano della finale: sanno qualcosa che il pubblico ignora?

The Couple, la trasmissione condotta da Ilary Blasi, è in grossa difficoltà. Infatti, lo show al debutto ha collezionato il 18,55% di share, un risultato deludente, ma alla seconda puntata le cose sono andate addirittura peggio con il 13% di share e solamente 1,5 milioni di telespettatori. Da quel momento, si è fatta largo l'ipotesi di una chiusura anticipata del programma.

Infatti, l'ex firma di TvBlog, Hit, ha scritto: "All'inizio erano previste otto puntate, ma visto lo share, il nuovo programma di Ilary Blasi potrebbe chiudere prima. In una sola puntata sono scesi di ben cinque punti di share. Secondo le ultime indiscrezioni la finale potrebbe essere anticipata di tre settimane". Dalle otto puntate previste, in base alle indiscrezioni, The Couple potrebbe chiudere dopo solo cinque.

The Couple: le coppie parlano della finale

Andrea Tabanelli e Antonino Spinalbese

Intanto, le coppie di The Couple hanno parlato della loro permanenza nella casa e di quando potranno finalmente riabbracciare i propri cari. Nessuno però si è sbilanciato sulle date, tranne Antonino Spinalbese, secondo cui la finale del reality sarà lunedì 2 giugno, ovvero l'ottava e ultima puntata. Quindi, a questo punto si aprono due scenari: o la chiusura anticipata non ci sarà, oppure le coppie al momento non sanno nulla.

Tra l'altro, Antonino aveva già parlato in precedenza della durata del programma e del contratto, dichiarando: "Mia figlia poteva essere l'unico motivo per dire di no a questa nuova avventura. Invece ho detto di sì senza troppi problemi, più che altro perché non è che starò via chissà quanto.