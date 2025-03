The Couple: i concorrenti, i dettagli svelati da Ilary Blasi nel nuovo promo. Le ultime novità sul reality

L'addio al Grande Fratello sarà meno amaro per il pubblico di Canale 5 perchè appena una settimana dopo arriverà The Couple, il nuovo reality show della rete ammiraglia condotto da Ilary Blasi. Avvolto nel totale mistero fino a poco tempo fa, negli ultimi giorni sono andati in onda in TV diversi promo che stanno svelando piano piano piccoli dettagli.

Molto pochi, purtroppo, sui concorrenti, che saranno in totale 16, divisi in otto coppie, e soggiorneranno per tutta la durata dello show, nella stessa casa che sta ancora ospitando i gieffini.

Tutte le indiscrezioni sul cast di The Couple

Per il momento solo una coppia sembra già data per certa, quella formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, il suo ex fidanzato che ha fatto coming out alla fine della loro relazione, trasformatasi ora in una bella amicizia.

Per il resto si continua a brancolare nel buio.

Secondo Deianira Marzano, ma il gossip è al momento privo di fondamento: "La moglie di un calciatore famoso anche lei famosa è stata presa per The Couple, con chi gareggerà? Con la sua ex amata e odiata collega?". Di chi si parla? Pare di Costanza Caracciolo, che potrebbe quindi partecipare in coppia con l'altra ex velina Federica Nargi?

Altri due nomi che sembrano vicini alla conferma sono quelli delle sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli e di Lory Del Santo e Marco Cuculo: a rivelare l'interesse era stata la stessa attrice, aggiungendo però di non essere ancora riuscita a convincere il fidanzato.

Ci sono poi nomi ancora non "accoppiati": Corinne Clery, Eva Henger, Alex Belli, che però difficilmente sarà in coppia con la moglie Delia Duran, in quanto già data come futura concorrente de L'Isola dei Famosi, in partenza a maggio. E poi altre due ex protagoniste del Grande Fratello Vip: Samantha De Grenet e Soleil Sorge.

Gloria Guida dovrebbe partecipare in coppia con la figlia Guendalina Dorelli, in forse ci sarebbero anche i due tiktoker Gianmarco Zagato con Nicole Pallado, la solita quota "Uomini e Donne" Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, e qualcuno fa il nome di Gilles Rocca, reduce dall'ultima sfortunata edizione de La Talpa.

Il nuovo promo con Ilary Blasi svela che il montepremi

La futura conduttrice potrebbe fare una fugace apparizione in TV lunedì 31 marzo, durante la finale del Grande Fratello, perchè d'altronde non ci sarebbe vetrina migliore per presentare il nuovissimo reality di Canale 5. Intanto in TV e sui social fioccano i promo di The Couple, e nell'ultimo anche Ilary Blasi è in versione "coppia" pur se, ironicamente, con se stessa. E se lei ne parla come di un programma che "rivoluzionerà la televisione italiana", ci pensa il suo doppio a riportare tutti alla realtà: "Dai, Ilary, mi sembra un po' troppo. Anche meno!".

La clip ha aggiunto poi altri tasselli al mosaico che per ora è The Couple - "Le coppie vivranno insieme e dovranno superare sfide e prove di ogni genere. Ma attenzione, perché non si tratterà solo di prove fisiche, ma servirà astuzia, strategia, ma soprattutto fiducia reciproca" -, ma ha soprattutto aggiunto un dettaglio di cui già si vociferava: il montepremi in gioco sarà altissimo.

Pare infatti che la produzione abbia dovuto aumentare sia la ricompensa finale sia gli ingaggi per la difficoltà nel trovare concorrenti VIP.