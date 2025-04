The Couple: chi sono Thais Wiggers ed Elena Barolo, le due ex veline bionde ora concorrenti del reality

Entrambe ex veline bionde, sono una delle coppie protagoniste del nuovo reality di Canale 5. Conosciamo meglio Elena Barolo e Thais Wiggers, da questa sera concorrenti di The Couple.

Due amiche, due ex veline bionde: Elena Barolo e Thais Wiggers saranno una delle coppie di The Couple, il nuovo reality show in partenza questa sera su Canale 5.

Insieme agli altri concorrenti, si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi di un milione di euro.

Scopriamo meglio chi sono le due protagoniste.

Elena Barolo: chi è, vita e carriera

Elena Barolo nel cast di 7 Vite

Nasce nel 1982 a Torino. Scelta come velina bionda per fare coppia insieme a Giorgia Palmas, è sul bancone di Striscia la Notizia dal settembre 2002 al giugno 2004.

Concluso l'impegno nel programma di Antonio Ricci, la Barolo prosegue la sua carriera tra campagne pubblicitarie e piccolo schermo: Paperissima su Canale 5, Lucignolo su Italia Uno, meteorina nel Tg4 di Emilio Fede e conduttrice di alcune puntate di Sipario su Rete 4.

Nel 2005 entra nel cast della soap Centovetrine, dove rimane fino al 2007 nel ruolo di Vittoria Della Rocca. Dal 2007 poi, per altri due anni, sarà Laura Ferrari nella sitcom di Rai Due 7 Vite.

La carriera di Elena Barolo prosegue con impegni lavorativi di vario genere: il ritorno come inviata a Striscia nel 2011, l'apertura del blog di moda nel 2012, il programma TuoZoo su La5 nel 2016,la trasmissione sportiva Anteprima Processo (precedeva Il Processo di Biscardi) su 7 Gold nel 2017, uno spazio su radio Latte e Miele insieme a Giorgia Palmas.

Fino a ottobre 2024, quando è inviata del programma Questione Di Stile su Rai Due.

Thais Souza Wiggers: chi è, vita e carriera

Nata nel 1985 a Florianópolis, in Brasile. A 14 anni inizia a lavorare come modella e conclude gli studi liceali a Miami, mentre continua a portare avanti la carriera di modella.

Nel 2004 posa sui set di due campagne Tim insieme a Naomi Campbell e Adriana Lima. Subito dopo, si trasferisce in Italia: qui prende parte ad alcuni spot pubblicitari, fino ad essere scelta da Ricci come velina bionda per affiancare Melissa Satta nel 2005.

La Wiggers rimarrà fino alla stagione 2007/2008, quando lascia il bancone perché incinta dell'allora compagno Teo Mammucari.

Dopo Striscia la notizia, è apparsa soprattutto come ospite e nelle promozioni, ma non ha avuto ruoli di rilievo sul piccolo schermo.