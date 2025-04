The Couple: chi sono Laura Maddaloni e Giorgia Villa, le due sportive concorrenti del reality di Ilary Blasi

Debutta questa sera su Canale 5 The Couple: tra i concorrenti in gara spiccano anche due sportive pluripremiate, Laura Maddaloni e Giorgia Villa: ecco chi sono.

Due sportive d'eccezione, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, uniscono le forze a partire da questa sera, 7 aprile, per tentare la scalata al montepremi di un milione di euro in The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi e in onda in prima serata su Canale 5. Ma chi sono davvero Laura e Giorgia? La prima è un'ex judoka di livello internazionale, la seconda una talentuosa ginnasta azzurra pluripremiata.

Laura Maddaloni

Nata a Napoli l'11 aprile 1980, è un'ex judoka italiana di livello internazionale. Cresciuta in una famiglia con una solida tradizione nel judo - il padre Giovanni e i fratelli Marco e Pino, quest'ultimo medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney 2000 - Laura ha seguito le orme dei suoi cari, iniziando giovanissima a praticare questo sport.

Il suo debutto risale al 1996, quando conquista la medaglia d'oro ai National Championships Juniors. Tra il 1996 e il 1999 ottiene ben cinque titoli italiani juniores, confermandosi tra le promesse della disciplina. Successivamente si distingue anche nella categoria Senior, raccogliendo diversi successi nazionali. Nel 2001 sale sul podio in due competizioni europee: vince la medaglia di bronzo nell'Europeo a squadre e un'altra medaglia di bronzo nell'Europeo per club, nella categoria -57 kg.

Laura Maddaloni è una delle concorrenti di The Couple

Nel 2005 rappresenta l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Almería, in Spagna, dove conquista la medaglia di bronzo nel torneo dei -57 kg.Per i suoi meriti sportivi, nel corso della carriera viene insignita due volte del Collare d'Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza conferita dal CONI agli atleti azzurri.

Dal 2008 è sposata con il pugile Clemente Russo, con il quale ha tre figlie: Rosy, Jane e Janet. Oltre alla carriera sportiva, Laura ha preso parte anche al mondo dello spettacolo, partecipando nel 2022 al reality show L'isola dei famosi, dove ha messo in luce il suo spirito combattivo anche fuori dal tatami.

Giorgia Villa

Nata il 23 febbraio 2003 a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, è una ginnasta italiana di fama internazionale. Ha iniziato a praticare ginnastica artistica all'età di tre anni, mostrando fin da subito un talento straordinario. Giorgia Villa, a soli dieci anni si è trasferita a Brescia per entrare nella prestigiosa società Brixia, fucina di campionesse.

La sua carriera sportiva ha preso il volo nel 2018, quando ha brillato alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, conquistando tre medaglie d'oro e una d'argento, affermandosi come una delle giovani promesse della ginnastica mondiale. Nel 2020 è entrata nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e ha conquistato il titolo di campionessa italiana assoluta all-around.

Nel 2021, ha vinto l'oro ai Campionati Italiani Assoluti, ma un infortunio l'ha costretta a rinunciare alla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Nel 2022 si è distinta in particolare alle parallele, contribuendo alla medaglia d'oro a squadre agli Europei e vincendo, ai Campionati Italiani Assoluti, un oro e un bronzo.

Nel 2023, ha ottenuto l'argento alle parallele e l'oro alla trave durante la Coppa del Mondo di Baku, confermando la sua versatilità e maturità tecnica. Infine, nel 2024, è stata tra le protagoniste della storica medaglia d'argento a squadre conquistata dall'Italia alle Olimpiadi di Parigi, la prima per il nostro Paese nella ginnastica artistica femminile.