The Couple: chi sono Brigitta e Benedicta Boccoli, le due sorelle concorrenti nel reality di Canale 5

Scopriamo chi sono Brigitta e Benedicta Boccoli, le due sorelle che parteciperanno al nuovo reality The Couple, che andrà in onda su Canale 5.

The Couple è il nuovo attesissimo reality condotto da Ilary Blasi. Il debutto del programma è vicinissimo, infatti la prima puntata andrà in onda stasera, lunedì 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Si tratta di un reality game nel quale partecipano coppie che possono essere parenti, amici o colleghi ed è un mix micidiale tra competizione, colpi di scena e relazioni. Tra le coppie più attese ci sono sicuramente le due sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi è Brigitta Boccoli

Brigitta Boccoli, Vincenzo Salemme, Daryl Hannah, Massimo Boldi, Enzo Salvi e Natalia Estrada in una scena di Olè

Brigitta Boccoli è la sorella minore e moglie di Stefano Nones Orfei. Attualmente vive a Roma, ma è impegnata spesso in trasferta per seguire il circo insieme al marito. Raggiunge la popolarità negli anni Ottanta grazie alla trasmissione Domenica In e debutta nel mondo dello spettacolo a soli 10 anni come attrice nel film horror Manhattan Baby.

Oltre a cinema e tv, Brigitta nel 2002 è una delle protagoniste della soap opera Cuori Rubati e nel 2004 recita in Don Matteo. Nel 2006 ricopre un ruolo marginale nel film Olé e partecipa al programma Reality Circus arrivando terza. Proprio grazie a questo programma, conosce Stefano Nones Orfei e tra loro nasce un grande amore. Nel 2008 viene alla luce il figlio Manfredi e nel 2019 la famiglia si allarga ulteriormente con l'arrivo del secondo figlio Brando.

Chi è Benedicta Boccoli

Ciao Brother: Nico Di Renzo e Benedicta Boccoli in una scena del film

Benedicta Boccoli è una showgirl e conduttrice, nota soprattutto per il suo ruolo di attrice teatrale. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene molto presto e nel 1988 è co-conduttrice di Domenica In insieme alla sorella. Negli anni Novanta avvia una carriera come attrice teatrale e nel 2001 esordisce come attrice nella terza stagione di Una donna per amico. Due anni dopo recita nel film Gli angeli di Borsellino. Nel 2006 partecipa al reality show Reality Circus.

Nel 2013 è la conduttrice della trasmissione culinaria Cinquanta sfumature di cioccolato e poi appare in due film: Dolce di latte e Ciao Brother. L'attrice, inoltre, cura una rubrica su Il Fatto Quotidiano, intitolata Cosa resterà. Nel 2024 entra nel cast de Il Paradiso delle Signore.

Benedicta è sentimentalmente legata all'attore Maurizio Micheli. Nel 2018 ha combattuto e sconfitto un cancro al seno e nel 2023, durante la trasmissione Verissimo, ha annunciato il ritorno della malattia che per fortuna è stata presa in tempo e sconfitta nuovamente.