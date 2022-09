Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese: "Sono stato io a causare la rottura con Belen Rodriguez"

La fine della relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è stata causata dall'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. La rivelazione è stata fatta dallo stesso ex della modella argentina durante una chiacchierata con alcuni coinquilini.

Sappiamo che Belen Rodriguez non ha fatto i salti di gioia quando ha saputo che Antonino Spinalbese era stato selezionato tra i 23 concorrenti che dal 19 settembre animano la casa del Grande Fratello Vip 7. La modella argentina vorrebbe che il suo ex non parlasse della loro relazione dalla quale è nata la piccola Luna Marí.

Antonino Spinalbese, per tutta risposta, sta discorrendo molto del suo rapporto con la modella e di come i loro mondi fossero distanti. L'hair stylist, chiacchierando con Luca Salatino e Cristina Quaranta, ha raccontato alcuni episodi del suo passato, e di un'adolescenza vissuta senza il padre: "Se n'è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo" e poi, riferendosi alla lontananza dalla primogenita, ha aggiunto: "Sono io che ci soffro, non mia figlia"

Tornando al periodo in cui è stato con Belen, ha svelato che è stato lui a causare la fine della relazione, senza spiegare come. Dopo la nascita di Luna Marí, Antonino e Belen sono andati in crisi, quando lui è andato via da casa Rodriguez le madre di è offerta di aiutarlo: "Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma voleva trasferirsi da me, ma io non ho voluto", ha affermato Antonino, e poi: "Le ho detto che doveva stare con mia sorella, perchè io avevo sbagliato facendo saltare la relazione".

Nel frattempo Antonino Spinalbese, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, teme che la parte del suo carattere: "arrogante e maleducata" possa venire fuori durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, come ha confidato a Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso.