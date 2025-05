The Couple: Benedicta Boccoli racconta gli ultimi istanti nella Casa, Brigitta rimpiange il montepremi

Le sorelle Boccoli raccontano cosa è accaduto dietro le quinte. Tra paura e valigie fatte in fretta, resta l'amarezza per il sogno interrotto.

Ore dopo la notizia della chiusura improvvisa del reality The Couple, che non andrà in onda nemmeno con l'ultima puntata prevista per domenica 11 maggio, Benedicta Boccoli ha finalmente svelato come i concorrenti hanno scoperto la decisione di Mediaset. Lo ha fatto durante una diretta Instagram con Pierangelo Greco, Jasmine Carrisi e sua sorella Brigitta.

L'annuncio della produzione e lo stupore dei concorrenti di The Couple

In una recente diretta Instagram, Benedicta Boccoli ha raccontato con grande sincerità e un pizzico di ironia come lei e gli altri concorrenti di The Couple hanno appreso della chiusura improvvisa del programma. La sua testimonianza ha svelato i retroscena di quel momento inaspettato, che li ha lasciati senza parole.

"Ci hanno chiamato in confessionale - ha raccontato Benedicta - e ci hanno detto che dovevamo uscire. Noi ci siamo spaventate, abbiamo pensato che fosse successo qualcosa di grave a casa. Ci hanno portato in redazione e, con calma, ci hanno spiegato che il programma doveva essere chiuso. Poi ci hanno messo davanti a una televisione a vedere il discorso del Papa, e siamo rimasti tutti un po' a bocca aperta".

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

"Piano piano hanno chiamato una coppia alla volta e siamo entrati in redazione. È andata così. Siamo poi rientrati in casa, hanno staccato la diretta e abbiamo fatto le valigie in fretta e furia", ha concluso. Benedicta ha aggiunto di aver "rubato" tre patate da portare a casa, scherzando sul fatto che il suo frigorifero fosse completamente vuoto. La sorella Brigitta ha replicato ridendo: "Io invece ho preso due creme spalmabili!".

Il rimpianto: "Il premio sarebbe servito, ma va bene così"

Proprio Brigitta, ha espresso un mix di delusione e gratitudine per la chiusura del programma, condividendo un messaggio con i suoi follower una volta tornata a casa. Non ha nascosto la delusione per la fine improvvisa del programma e per il sogno sfumato di aggiudicarsi il montepremi finale, sottolineando però l'importanza della causa a cui è stato devoluto.

"Ciao ragazzi, sono appena tornata a casa e volevo dirvi che sì, ci dispiace molto che sia finito The Couple, però in fondo abbiamo fatto del bene perché questo milione va all'ospedale, al reparto di terapia intensiva per i bambini. E quindi tutto questo ha senso. Sono contenta che il milione vada lì. Certo, con un milione avrei risolto un sacco di problemi, ma va bene così. Vi ringrazio perché mi state dando un sacco di affetto".