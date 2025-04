The Couple, Antonino Spinalbese: "Per mia figlia, mi sono rinnamorato di sua madre e della sua famiglia"

I due papà single della casa si raccontano e parlano delle difficoltà da padri separati; Antonino Spinalbese in particolare, racconta come sia cambiato il suo modo di concepire la famiglia.

Due papà single che farebbero di tutto per i loro figli: è questo il lato di Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli che abbiamo visto ieri sera a The Couple, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

I due non si conoscevano prima del loro ingresso nella casa, ed è stata la produzione a metterli insieme. Ora, anche grazie a questa caratteristica che li accomuna, sembrerebbero molto uniti.

Il rapporto con i figli

Locandina di The Couple

Nel corso della seconda puntata del programma, Andrea e Antonino sono stati mostrati mentre riflettono sul rapporto con i loro figli e su come, da padri separati, vogliano approfittare di ogni momento per trascorrere del tempo insieme ai loro bambini.

Per Tabanelli la paura più grande è quella di far mancare loro qualcosa: la più grande ha capito che stava avvenendo la separazione, mentre il più piccolo no.

Antonino Spinalbese, Luna Marì e la famiglia di Belén

Antonino Spinalbese

Naturalmente l'attenzione è tutta su Antonino Spinalbese, che confessa di essere un padre piagnone: "Siamo sensibili, siamo dei papà piagnoni. Io lo sono, esco da lavoro e il mio primo pensiero è mia figlia. Se riesco ad andare da lei, prendo e vado. È la motivazione a tutto. Ho scoperto quale è la felicità".

Luna Marì è nata dalla relazione con Belén Rodriguez, e Spinalbese ha raccontato che farebbe di tutto per lei e che, per amore suo, considera famiglia la famiglia della mamma: "Posso accettare qualsiasi cosa pur di farla felice. Posso anche non crearmi la famiglia, perché la mia famiglia non è mai cambiata. Questo è l'amore per mia figlia. Mi sono re-innamorato di sua madre, dei suoi nonni e dei suoi zii".

Un padre single deve abituarsi alla lontananza: "Noi padri separati, per essere felici, dobbiamo abituarci anche al distacco".