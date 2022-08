The Continental: la serie prequel di John Wick debutterà nel 2023 su Peacock

La serie prequel di John Wick, il progetto intitolato The Continental, debutterà in esclusiva sugli schermi di Peacock nel 2023.

Il progetto porterà sul piccolo schermo il franchise che, con i film con star Keanu Reeves, ha incassato oltre 600 milioni di dollari.

L'evento in tre parti The Continental sarà proposto sulla piattaforma di streaming come un titolo originale.

Kelly Campbell, presidente di Peacock, ha dichiarato: "I film di John Wick sono diventati un fenomeno globale e e sono tra i titoli più visti su Peacock, siamo elettrizzati e onorati nel collaborare con Lionsgate per estendere questo incredibile franchise".

Al centro della trama ci sarà l'hotel in cui gli assassini possono riposarsi tra una missione e l'altra. Ian McShane ha interpretato Winston, il manager dell'hotel, ruolo affidato a Colin Woodell nel prequel ambientato nel 1985. Nel cast ci saranno anche Ayomide Adegun nella parte di Charon, Peter Greene e Mel Gibson nei panni di Cormac.

Greg Coolidge e Kirk Ward saranno autori e showrunner della serie evento, mentre alla regia ci saranno Albert Hughes e Charlotte Brandstorm.