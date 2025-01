Ballerina, Ian McShane furioso per la scena tagliata con Ana De Armas: "Non fatemi parlare"

Nel prossimo spin-off di John Wick, Ballerina, ci sarà molta azione. Tuttavia, una scena di combattimento emozionante non sarà inclusa nel montaggio finale della pellicola e un attore ci è rimasto particolarmente male.

In arrivo nelle sale quest'estate, Ballerina vede Ana de Armas nel ruolo di protagonista. Nel film compaiono alcuni volti noti del franchise di John Wick, tra cui il Winston di Ian McShane. Anche se de Armas e McShane condivideranno lo schermo in Ballerina, una notevole scena di combattimento che coinvolgeva i due è stata eliminata dal montaggio finale del film, come hanno rivelato i due in una nuova intervista a Collider.

"Abbiamo una lunga scena insieme in cui lei viene a trovarmi al Continental e cerca di combattere...", ha iniziato a spiegare McShane, quando de Armas ha aggiunto: "Avevamo una scena di lotta che è stata tagliata dal film".

Ballerina: Ana De Armas in una scena

La dinamica tra Winston e Ballerina nel film

McShane ha continuato: "Non ne parliamo. Sono furioso. Hanno tagliato una delle mie scene di lotta. Ma le mie scene sono scene di combattimento con dialogo. C'è una scena in cui si cerca di ottenere informazioni da me, ed è come cavare sangue da una pietra, come diciamo noi, cercando di convincere Winston a rivelare qualcosa. Quindi, in un certo senso, è una scena di combattimento con dialogo, che accetti solo dopo aver capito che sono dalla tua parte".

"Tutto quello che posso dire è che lui la ammira", ha inoltre anticipato McShane a proposito della dinamica tra i loro due personaggi nella storia. "Voglio dire, una ballerina e un assassino? È una combinazione letale. Lui cerca di metterla in guardia, ma lei ovviamente lo ignora completamente. Ma sarà interessante. Se John Wick è il Baba Yaga, lei è la Baby Yaga".

Sebbene questa scena di combattimento sia stata tagliata, è evidente che Ballerina sarà comunque un film ricco di azione, degno di far parte del franchise di John Wick. Da parte sua, de Armas non vede l'ora che i fan vedano il "combattimento con le granate" che è stato brevemente anticipato nel trailer di Ballerina. Nel film vero e proprio, la sequenza esplosiva viene descritta come "molto lunga" e "cattiva", lasciando intendere un numero di morti piuttosto elevato.